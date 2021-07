James Blake estrena “Say What You Will” y anuncia los detalles de su nuevo disco

Como ya os contamos hace unos días, James Blake había anunciado un single colaborativo con Finneas bajo el título Say What You Will, pero al estrenarlo, nos ha dado aún más buenas noticias: su nuevo disco está preparado y se titulará Friends That Break Your Heart.

Este trabajo saldrá a la venta el próximo 10 de septiembre e incluirá, como ya es costumbre en el caso del músico inglés, un buen número de interesantes colaboraciones por parte de nombres como SZA, JID, SwaVay y Monica Martin.

Por ahora, podemos ir escuchando este primer adelanto que, según su autor, “trata sobre encontrar la paz con quién eres y dónde estás, independientemente de lo bien que parezca que les van las cosas a los demás. La comparación con otros es realmente la ladrona de la alegría”.

Igualmente, aquí tenéis el tracklist: