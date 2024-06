James Blake sorprende con un nuevo EP y anuncia colaboración con Lil Yachty

El reconocido productor y músico británico James Blake ha lanzado por sorpresa su nuevo EP titulado CMYK 002 – Let Her Know. Este trabajo, que consta de cuatro pistas, fue revelado sin previo aviso el pasado sábado y ya está disponible para que podamos escucharlo.

Blake, quien recientemente anunció su independencia de las grandes discográficas, ha decidido emprender un camino en solitario con su sello CMYK. Este EP no es una continuación de su aclamado trabajo del 2010, sino una nueva propuesta que lleva el mismo nombre de su sello. Con este lanzamiento, Blake busca una conexión más directa con su audiencia, alejándose de las restricciones que a menudo imponen las discográficas tradicionales.

Además de este EP, Blake ha generado gran expectación con el anuncio de su próximo álbum colaborativo Bad Cameo, junto al rapero estadounidense Lil Yachty. Este proyecto, que se estrenará el 28 de junio, promete ser una fusión de géneros y estilos.