James Blake pide que retiren su nombre de los créditos de ‘Bully’ porque la versión final “no es lo que creó”

James Blake ha decidido desmarcarse públicamente del nuevo álbum de Kanye West, Bully, después de comprobar que la producción final del tema “This One Here” no refleja su trabajo original. Aunque su nombre aparece acreditado junto a Ye, Don Toliver y Quentin Miller, el músico británico ha solicitado que sea eliminado de los créditos porque, según explica, la esencia de su aportación ha desaparecido en la mezcla definitiva del disco. “El modo en que edité sus voces y construí el tema a partir de su freestyle está parcialmente ahí, pero la mayor parte del espíritu de mi producción no aparece”, escribió en Vault. “Mi versión original es completamente distinta en espíritu. He pedido que retiren mi nombre porque no quiero crédito por el trabajo de otras personas y esta versión no es lo que creé con Ye”.

Blake también quiso dejar claro que no se trata de un conflicto personal, sino de una cuestión de integridad artística: “No es algo personal. Simplemente he llegado a un punto en el que no quiero estar acreditado en música donde no puedo influir en el resultado final”. Su relación con West viene de lejos: el rapero lo citó como uno de sus artistas favoritos en la era Yeezus, colaboraron en sesiones para The Colour In Anything y trabajaron juntos en un proyecto llamado WAR en 2022, aunque nunca llegó a ver la luz.

Mientras tanto, West continúa promocionando Bully, que se estrenó con un livestream en YouTube y ya está disponible en plataformas. El álbum llega rodeado de polémicas recientes, desde sus declaraciones contradictorias sobre el uso de IA hasta sus disculpas —y retractaciones— por comentarios antisemitas. También ha lanzado el videoclip de “Father”, dirigido por Bianca Censori y con la participación de Travis Scott, en un imaginario visual que mezcla iglesias, alienígenas, caballeros y una aparición inexplicada de Michael Jackson.

La petición de Blake añade una nueva capa a la compleja narrativa que rodea cada lanzamiento de West, pero también subraya la postura del productor británico: proteger su identidad creativa incluso cuando eso implique renunciar a un crédito en uno de los discos más comentados del año.

James Blake, una trayectoria que convirtió la experimentación emocional en un lenguaje propio dentro del pop electrónico

Desde su debut homónimo en 2011, James Blake se ha consolidado como una de las voces más singulares de la música contemporánea. Su mezcla de electrónica minimalista, soul fracturado y producción vocal innovadora lo convirtió en un referente inmediato, especialmente con discos como Overgrown, The Colour In Anything o Assume Form. Además de su carrera en solitario, ha colaborado con artistas como Beyoncé, Frank Ocean, Rosalía, Kendrick Lamar y Kanye West, aportando siempre un enfoque emocional y técnico inconfundible. Su evolución lo ha llevado a explorar desde el pop experimental hasta el R&B atmosférico, manteniendo una coherencia estética basada en la vulnerabilidad y la búsqueda sonora. Su decisión de desvincularse de Bully encaja con una trayectoria marcada por la integridad artística y el control sobre su propio sonido.

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