James Blake y Finneas tienen single conjunto:”Say What You Will”

Una de las pocas cosas realmente buenas que rescatar de los últimos meses es que la pandemia ha hecho que muchos artistas se decidan a colaborar, algo que siempre ha ocurrido, es verdad, pero quizá la frecuencia actual es mayor que de costumbre. Hoy, recibimos noticias de la unión de talentos entre James Blake y Finneas para un nuevo single titulado Say What You Will y que podremos escuchar mañana jueves 22 de julio.

Según las primeras informaciones, Say What You Will podría ser el primer adelanto del esperado quinto álbum de Blake, que anunció a principios de este mes, aunque aquellos que asistieron a sus pequeñas sesiones en directo desde Instagran durante pasados confinamientos ya han podido escucharla en primicia.

Os dejamos con el post en el que el propio Blake da algunos detalles del tema, mientras deseamos seguir conociendo un poco mejor el disco que sucederá en su discografía al Assume Form de 2019.