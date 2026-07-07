James Ellis Ford, la mitad de Simian Mobile Disco y uno de los productores más solicitados del pop y el rock británico de la última década (Arctic Monkeys, Florence + The Machine, Fontaines D.C., Jessie Ware, Gorillaz), ha anunciado Lost In Another World, su segundo álbum en solitario. El disco llegará el 14 de agosto a través de Domino y viene acompañado de un primer adelanto, «Overtones».

Un disco grabado entre rondas de quimioterapia

Lo que hace de este anuncio algo distinto es su origen: Ford grabó todo el álbum el año pasado, en el hospital, mientras se enfrentaba a una leucemia mieloide aguda (un tipo de cáncer agresivo, con una tasa de supervivencia en torno al 30%), entre una ronda de tratamiento y la siguiente. Trabajó con su portátil y una serie de sintetizadores que su mujer le montó sobre una mesa plegable de Ikea, escribiendo, tocando, cantando, grabando y mezclando el disco completo él solo.

«No hubo ningún filtro: simplemente cantaba lo primero que se me pasaba por la cabeza, y era una forma de darme ánimo a mí mismo», explica Ford, que describe el proceso como una manera de lidiar con el terror existencial de la enfermedad, encontrando en la grabación tanto munición para luchar contra ella como una distracción necesaria.

La semana pasada, el músico compartió en Instagram que, aunque «no está completamente fuera de peligro» en el plano de salud, actualmente no tiene tratamiento programado y se encuentra «bien y disfrutando de la vida».

«Overtones», una carta de ánimo convertida en canción

El tema que abre el álbum, «Overtones», es una pieza de synthpop brillante y serena que apenas deja entrever el dolor, el miedo o la ansiedad que cualquiera sentiría en esa situación (algo que la propia crítica especializada ha señalado como casi milagroso, dado el contexto en el que nació).

Tracklist de «Lost In Another World»

01. «Overtones»

02. «People Just Don’t Know»

03. «‘Til Our Days Are Gone»

04. «Here Today»

05. «Parallel Dimension»

06. «Silver Lining»

07. «I Believe In You»

08. «This Too Shall Pass»

09. «Homesick For Another World»

10. «The Ever After»

11. «Did You Ever Want To Go To Your Own Funeral?»

12. «This Will All Be A Memory Soon»

De Simian Mobile Disco a productor de confianza

Simian Mobile Disco, el dúo de electrónica que Ford formó junto a Jas Shaw en 2006 tras la disolución de la banda indie Simian, se convirtió en una referencia del house y el techno británico de finales de los 2000, con álbumes como Attack Decay Sustain Release (2007) y una serie de directos con set modular que marcaron época en festivales de todo el mundo. En paralelo, Ford construyó una carrera como productor de referencia: es la mano detrás de discos aclamados como AM y The Car de Arctic Monkeys, Dance Fever de Florence + The Machine y Skinty Fia de Fontaines D.C., además de haber trabajado con Gorillaz, Depeche Mode y Jessie Ware, entre muchos otros.

Ford lanzó su debut en solitario, The Hum, en 2023, y a comienzos de este año supervisó HELP(2), el disco benéfico de War Child con Damon Albarn, Grian Chatten y Kae Tempest entre sus colaboradores, además de nombres como Beck, Olivia Rodrigo, King Krule y el propio Depeche Mode. Como productor, su nombre aparece también detrás de That! Feels Good! de Jessie Ware, confirmando su estatus como uno de los productores más versátiles y respetados de la escena británica actual.

▶ «Lost In Another World» — James Ellis Ford | 14 de agosto de 2026 | Domino

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