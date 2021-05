James estrenan “Recover”, canción dedicada a aquellos que han perdido seres queridos en la pandemia

James publican Recover, nuevo adelanto de su próximo álbum, All The Colours Of You, previsto para el 4 de junio a través de Virgin Music.

Este tercer adelanto es el tema más personal y reflexivo del álbum. Recover habla de la muerte del suegro de Tim por Covid-19 durante la primera ola en la primavera del pasado año. La letra refleja el dolor universal para aquellos que han tenido que hacer frente al dolor desde la distancia. Sin embargo, en última instancia, sigue siendo una canción esperanzadora que celebra la vida, el espíritu y el legado de un ser querido en lugar de centrarse en la pérdida y la tristeza.

Tim Booth cuenta que “esta canción está hecha y dedicada a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos durante la pandemia o de otra manera. Habla de la espera, del dolor de no poder estar ahí cuando mueren y del regalo del amor de su vida”.

La banda ha grabado una interpretación especial de Recover, filmada de forma aislada y presentando un mensaje personal de apertura de Tim, que puedes ver a continuación:

All The Colours Of You, el décimo sexto álbum de estudio de James, fue grabado por partes antes de la pandemia, y fue producido por el ganador del premio Grammy, Jacknife Lee (U2, REM, Taylor Swift, Snow Patrol, The Killers). El productor le dio un nuevo enfoque al sonido de James, trabajando de forma remota desde su estudio, reinventando las demos y capturando a la banda en toda su gloria virtual.

El resultado es un disco con las canciones más frescas y festivaleras de sus 38 años de carrera. El sonido de una de las mejores bandas de Gran Bretaña deconstruido y reensamblado por uno de los productores más reconocidos del mundo.

Si todo va bien, participarán en la próxima edición del Visor Fest, cuya edición de 2021 tendrá lugar en Benidorm el 18 de septiembre.