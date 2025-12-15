James Johnston se aparta de la gira de Biffy Clyro para centrarse en su salud mental

La noticia ha sorprendido a los seguidores de Biffy Clyro: el bajista James Johnston no formará parte de la gira de 2026. El músico escocés anunció que necesita tiempo para tratar problemas de salud mental y adicciones que había mantenido ocultos durante años. En un comunicado sincero y emotivo, explicó que ha comenzado a recibir ayuda profesional y que, aunque está “destrozado” por no poder acompañar a sus compañeros, confía en que este paso es necesario para recuperar el equilibrio.

La gira arrancará en enero en Belfast y culminará en julio con un concierto multitudinario en Finsbury Park, Londres, ante 40.000 personas. Durante las fechas, el bajo quedará en manos de Naomi Macleod, integrante de Bitch Falcon y colaboradora habitual de Simon Neil en su proyecto paralelo Empire State Bastard. La banda también tiene confirmadas paradas en festivales como Sziget 2026, donde compartirán cartel con Florence + The Machine, Lewis Capaldi y Twenty One Pilots, además de un esperado show en Madrid dentro del ciclo Noches del Botánico.

La gira celebra el lanzamiento de Futique, décimo álbum de estudio de la banda, publicado en 2025 y recibido con entusiasmo por la crítica. Según NME, se trata de “uno de sus discos más personales y definitivos”, con un sonido que combina vulnerabilidad y energía expansiva. El propio Simon Neil lo describió como un trabajo reflejo de la madurez y las dudas que atraviesa el grupo tras más de dos décadas de carrera.

La decisión de James Johnston pone de relieve la importancia de la salud mental en la industria musical, un tema cada vez más visible. Mientras tanto, los fans de Biffy Clyro podrán seguir gritando “Mon the Biff” en los próximos conciertos, con la esperanza de ver al bajista de vuelta en el futuro.

Biffy Clyro: de la furia adolescente a la consagración internacional

La historia de Biffy Clyro es la de una banda que nunca dejó de evolucionar. Formados en Kilmarnock, Escocia, a mediados de los noventa por Simon Neil y los hermanos James y Ben Johnston, comenzaron a llamar la atención con su debut Blackened Sky en 2002, un disco cargado de energía post-hardcore y melodías abrasivas. Su sonido inicial, marcado por la experimentación y estructuras poco convencionales, les convirtió en una propuesta distinta dentro del panorama británico.

El salto definitivo llegó con Puzzle (2007), un álbum que mezclaba intensidad emocional con un enfoque más accesible y que les abrió las puertas de los grandes escenarios. A partir de ahí, trabajos como Only Revolutions (2009) y Opposites (2013) consolidaron su reputación internacional, con himnos como Mountains y Many of Horror que se convirtieron en clásicos modernos del rock alternativo. La banda demostró que podía ser tanto visceral como melódica, manteniendo siempre una identidad propia.

En la última década, Biffy Clyro ha seguido explorando nuevas direcciones con discos como Ellipsis (2016) y A Celebration of Endings (2020), reafirmando su capacidad para reinventarse sin perder la esencia. Su más reciente trabajo, Futique (2025), refleja un momento de introspección y renovación, marcado por las luchas personales de sus integrantes y la necesidad de encontrar un propósito artístico en tiempos inciertos.

Hoy, con más de veinte años de trayectoria, Biffy Clyro se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del rock británico contemporáneo. Su discografía es testimonio de una evolución constante, de la crudeza juvenil a la sofisticación madura, y su legado sigue creciendo con cada nuevo capítulo.

