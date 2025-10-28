James lanza su recopilatorio definitivo con dos nuevas canciones y una mirada completa a su carrera

La banda británica James ha anunciado el lanzamiento de Nothing But Love – The Definitive Best Of, un recopilatorio que condensa más de cuatro décadas de trayectoria musical en una colección de 58 canciones. El álbum estará disponible el próximo 21 de noviembre de 2025 en múltiples formatos: 5 LP, 2 LP (incluyendo una edición exclusiva en vinilo de color), 3 CD deluxe y digital. Este lanzamiento no solo repasa los grandes éxitos del grupo, sino que también incluye dos temas inéditos: Wake Up Superman y Hallelujah Anyhow, producidos por Leo Abrahams, quien ya colaboró con la banda en su álbum número uno Yummy (2024).

El contenido se presenta en orden cronológico, desde What’s The World de su EP debut Jimone (1983), hasta canciones de Yummy, pasando por clásicos como Sit Down, Laid, She’s A Star, Getting Away With It (All Messed Up) y Come Home (Flood Mix). La edición deluxe en CD incluye comentarios exclusivos de los miembros de James sobre cada tema, mientras que el box set de vinilos presenta 14 canciones que se publican por primera vez en este formato. Además, se recupera la versión original de Sit Down (Rough Trade Version), inédita en plataformas digitales desde hace 35 años. Como complemento, la banda ha confirmado su gira más ambiciosa hasta la fecha, con paradas en grandes arenas del Reino Unido en 2026.

De Manchester al mundo: cuatro décadas de evolución sonora

Formados en Manchester en 1982, James surgió en plena efervescencia post-punk y rápidamente se distinguieron por su enfoque melódico y lírico, influenciado por el espíritu independiente de sellos como Factory Records y Rough Trade. Su primer EP, Jimone, les abrió camino en la escena alternativa británica, pero fue con Sit Down (1991) que alcanzaron el reconocimiento masivo, llegando al número 2 en las listas del Reino Unido. A lo largo de los años, han sabido reinventarse sin perder su esencia, explorando desde el pop introspectivo hasta el rock expansivo, con discos como Seven (1992), Laid (1993) y Whiplash (1997) consolidando su reputación como una banda versátil y emocionalmente resonante.

Tras una pausa a principios de los 2000, James regresó con fuerza en 2007 y desde entonces han mantenido una actividad constante, publicando álbumes como Hey Ma (2008), Girl at the End of the World (2016) y Living in Extraordinary Times (2018). Su más reciente trabajo, Yummy (2024), alcanzó el número uno en las listas británicas, demostrando que su capacidad para conectar con nuevas generaciones sigue intacta. Con Nothing But Love – The Definitive Best Of, la banda no solo celebra su legado, sino que reafirma su vigencia en un panorama musical en constante cambio.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.