James McCartney y Sean Ono Lennon, hijos de los ex Beatles Paul y John, lanzan el single «Primrose Hill»

En febrero de 2024 James McCartney ya publicó Beautiful, el primer sencillo de un posible y expectante álbum cuya fecha de aparición está aún por determinar. Beautiful está es una canción construida sobre un background de corte melódico y electrónico a Archive o a Radiohead. Su letra exclama un lirismo metafórico sobre la necesidad de elección: «No quiero otra cara bonita. No quiero que cualquiera me abrace (…) Solo quiero ser lo que siempre necesitaste, y que veas el corazón que hay en mí…»

Ahora, justo en abril, James McCartney y su amigo Sean Ono Lennon, acaban de lanzar el sencillo Primrose Hill, una canción que puede ser el inicio quizás de algo más. El tema en sí es un tributo a la colina situada en el extremo norte de Regent’s Park desde la cual se puede contemplar unas bellas y románticas vistas panorámicas a la capital británica. De corte intimista y melancólico, la pista está revestida de guitarras acústicas, armónicas cuerdas un global coreado por las voces de ambos artistas. La letra narra sobre la necesidad de correspondencia amorosa.

James McCartney es un músico talentoso, que ha sabido crear su propio sonido de manera muy brillante y reconocido por la crítica internacional. Es hijo de Paul McCartney y de Linda Evans. A diferencia de su hermana mayor Heather McCartney (hija de Linda Evans e hija adoptiva de Paul McCartney) que es una diseñadora dedicada al mundo de la cerámica y los negocios de productos para el hogar, James ha consagrado su vida a la música, como su padre Paul.

Sus otras hermanas Stella McCartney y Mary McCartney también están dentro del círculo de las artes. Stella es una afamada diseñadora de modas y Mary una destacada fotógrafa. Pero James, además, posee otra hermana mucho más joven, Beatrice McCartney, producto del matrimonio de su padre con Heather Mills. Ella, a pesar de t0ocar el saxofón estudia para ser bióloga. Sea como sea, la familia McCartney, a excepción de Beatrice, está completamente entregada al mundo de las artes.

Hasta la fecha actual, James es autor de dos discos de estudio (Me, 2023 y The Blackberry Train, 2016) donde destacan las canciones Unicorn y Ballerina) y dos EP (Available Light, 2010 y Close at Hand, 2011) que contiene muy buenos termas. Aparte de lo dicho, James ha publicado varios singles.

En cuanto a Sean Ono Lennon cabe decir que se trata de otro músico muy sagaz, y a su vez, compositor y actor. Es hijo único de Yoko Ono y John Lennon, hermano (por parte de padre) de Julian Lennon y hermano (de parte de madre) de Kyoko Chan Cox. Su padrino es nada menos que Elton John.​ Hasta la fecha Sean ha publicado tres álbumes de estudio en solitario: Into the Sun (1998), Half Horse, Half Musician (1999) y Friendly Fire (2006), los tres realmente buenos. Ha colaborado también con múltiples músicos del talante de Lana del Rey y Marianne Faithfull, entre otros. Es también compositor de diversas bandas sonoras. Por si fuera poco, es miembro de las formaciones The Claypool Lennon Delirium, Cibo Matto y The Ghost of a Saber Tooth Tiger, tres formaciones muy originales que merece la pena escuchar.

No cabe duda de que tanto James como Sean son dos pedazos de excelentes músicos que pueden darnos aun muchas sorpresas.

Sencillo de James McCartney, febrero 2024

Sencillo de James McCartney y Sean Ono Lennon, mayo 2024