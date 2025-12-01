James prepara su gran salto al cine con un documental y una gira monumental

La legendaria banda británica James ha decidido que 2026 será un año para recordar. El grupo liderado por Tim Booth anunció la llegada de su primer documental autorizado, titulado Getting Away With It, previsto para estrenarse en 2026. La noticia llega acompañada de un clip en redes sociales donde se ve al carismático cantante lanzándose al público en pleno concierto, un gesto que resume la energía que la banda ha mantenido durante más de cuatro décadas.

El anuncio coincide con la publicación de Nothing But Love – The Definitive Best Of, un recopilatorio que repasa toda su carrera e incluye dos temas inéditos: Wake Up Superman y Hallelujah Anyhow, producidos por Leo Abrahams, colaborador habitual en su último álbum Yummy (2024). Este disco, el 18º de su trayectoria, mostró que el grupo sigue en plena forma con singles como Is This Love, Our World y Life’s A Fucking Miracle.

Además, James confirmó una extensa gira por Reino Unido en abril de 2026, con paradas en Birmingham, Leeds, Glasgow, Liverpool, Londres y un cierre épico en Manchester, donde estarán acompañados por Doves como teloneros. La gira arranca el 3 de abril en el Utilita Arena de Birmingham y culmina el 18 en el Co-op Live de Manchester.

Además, la banda también ha protagonizado titulares de prensa por motivos extramusicales: este mismo año, Tim Booth criticó públicamente el uso no autorizado de su clásico Sit Down en un vídeo de un mitin de extrema derecha, recordando que la canción representa todo lo contrario a ese tipo de movimientos.

En definitiva, entre el documental, el recopilatorio y la gira, James se prepara para celebrar su legado con la misma intensidad con la que conquistaron al público en los años 90.

Una carrera marcada por himnos y reinvenciones constantes

James es una de las bandas más longevas y versátiles del indie británico. Formados en Manchester a principios de los años 80, comenzaron su camino con EPs como Jimone (1983) y pronto se convirtieron en parte de la escena alternativa que orbitaba alrededor de Factory Records. Su gran salto llegó con Gold Mother (1990), un álbum que incluía himnos como Sit Down y Come Home, canciones que los catapultaron a la primera línea del pop alternativo británico. Durante los 90, discos como Seven (1992), Laid (1993) y Whiplash (1997) consolidaron su reputación internacional, especialmente en Estados Unidos, donde Laid se convirtió en un éxito inesperado gracias a la producción de Brian Eno.

La discografía de James es extensa y diversa: más de 18 álbumes de estudio, recopilatorios y directos que muestran su capacidad para reinventarse sin perder identidad. Tras un breve parón a principios de los 2000, regresaron con fuerza con Hey Ma (2008) y desde entonces han mantenido un ritmo constante de lanzamientos, incluyendo trabajos recientes como Living in Extraordinary Times (2018) y All the Colours of You (2021). Su último esfuerzo, Yummy (2024), demuestra que la banda sigue explorando nuevas sonoridades sin renunciar a su característico lirismo.

Lo que distingue a James es su habilidad para crear canciones que funcionan tanto como himnos colectivos en estadios como piezas íntimas cargadas de emoción. Su legado se sostiene en la mezcla de melodías expansivas, letras introspectivas y la voz inconfundible de Tim Booth, que ha guiado a la banda a través de cambios de estilo, de industria y de generaciones de fans.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.