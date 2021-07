James Taylor actuará en el ciclo Guitar BCN 2022

El galardonado músico y cantante nortemericano James Taylor visitará España en su próxima gira europea que llegará en 2022. Concretamente, su concierto tendrá lugar el 2 de marzo en el Palau de la Música de Barcelona en el marco del ciclo Guitar Bcn, para el que las entradas se pondrán a la venta este viernes 16 de julio.

La música de James Taylor encarna el arte de escribir canciones en sus formas más personales y universales. Es un maestro en describir situaciones específicas, incluso autobiográficas, de una manera que inspira y conecta con personas de todas partes.

Sus canciones han ejercido una profunda influencia en los compositores y amantes de la música en todos los ámbitos de la vida: Fire and Rain, Something in the Way She Moves, Carolina In My Mind o Sweet Baby James, entre muchas otras.

Taylor ha vendido más de 100 millones de álbumes a lo largo de su carrera, obteniendo premios de oro, platino y multiplatino desde el lanzamiento de su álbum debut de titulo homónimo en 1968. Ha ganado varios premios Grammy, ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en el prestigioso Salón de la Fama de los Compositores, siendo además galardonado por la Academia Nacional de las Artes y las Ciencias de la Grabación como Persona del Año.

En 2015, Taylor lanzó Before This World, su primer álbum de estudio en trece años, que le valió su primer número 1 en las listas de Billboard y la nominación al Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop. A principios de 2020, Taylor lanzó su Audible Original titulado Break Shot, unas memorias profundamente personales y auténticas que detallan sus primeros 21 años. También lanzó el más reciente American Standard, su 19º álbum de estudio, que le valió el Premio Grammy 2021 al Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional y le dio el honor de ser el primer artista en tener un álbum en el Top 10 de Billboard en cada una de las últimas seis décadas.