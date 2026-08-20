Jamie T ha anunciado Ghosts (100 Days of Morning), su sexto álbum de estudio, que llegará el próximo 9 de octubre a través de Polydor Records. Para presentarlo, ha compartido «3310», el tema que abre el disco y que toma su nombre del legendario Nokia indestructible, acompañado de un vídeo dirigido por Rob Thorogood y rodado junto al mar.

Un Nokia, resaca y las horas borrosas entre la noche y la mañana

«3310» recupera la imaginería más reconocible de Jamie T: noches del juego de la serpiente (los que ya tenéis una edad sabéis de lo que hablamos), resacas y esas horas indefinidas en las que unos se van a dormir mientras otros salen a correr. Es una canción de guitarras vivas y letra directa, el tipo de himno indie con el que el artista de Wimbledon lleva casi veinte años conectando con su público. El vídeo, rodado en la costa, capta precisamente ese momento de transición: caras que vuelven de fiesta cruzándose con quienes empiezan el día.

Sobre el conjunto del disco, Jamie T ha explicado: «Todo el mundo tiene una parte de sí mismo que mantiene a distancia, incluso de la gente a la que quiere. «Ghosts» para mí es ver esa versión de ti mismo por primera vez en mucho tiempo y tratar de no soltarla». Un año calificado por él mismo como difícil, del que ha salido este disco de once temas construido, según sus propias palabras, a partir de viejas ideas convertidas en fantasmas que finalmente cobran forma.

De “Panic Prevention” a “Ghosts”: casi dos décadas mirando atrás para avanzar

Jamie T, nombre artístico de Jamie Alexander Treays, debutó en 2007 con Panic Prevention, disco nominado al Mercury Prize que lo consagró como una de las voces más singulares del indie británico de la época, mezclando punk, hip hop y folk urbano con un ojo puesto en la vida cotidiana del sur de Londres. Desde entonces ha publicado cuatro álbumes más, todos ellos situados en el top 10 de la lista británica, incluyendo The Theory of Whatever (2022), que debutó directamente en el número 1.

Tras aquel disco, Jamie T vivió el momento que él mismo definió como el más grande de su carrera: su concierto como cabeza de cartel en Finsbury Park en julio de 2023, ante 40.000 personas, con IDLES y Kojey Radical como teloneros. Este año, además, colaboró con Fred Again.. en «Lights Burn Dimmer», una reinterpretación de su tema de 2023 «Hippodrome». Ghosts (100 Days of Morning) llega ahora como su primer álbum de estudio desde entonces, con producción compartida entre el propio Jamie, James Dring (Blur, Loyle Carner) y Hugo White, de The Maccabees, y colaboraciones puntuales de Damon Albarn en «Cocktail». El tracklist incluye además una versión del clásico de The Jam que da nombre al disco, «Ghosts».

El anuncio llega justo antes de una fecha especial: Jamie T actuará este jueves 20 de agosto en la sala Scala de Londres, un concierto íntimo que servirá de calentamiento antes de la gira que previsiblemente acompañará al lanzamiento del disco en octubre.

▶ Ghosts (100 Days of Morning) — Jamie T | 9 de octubre de 2026 | Polydor Records

¿Te atrapa este regreso de Jamie T al terreno más nostálgico e indie, o esperabas algo más arriesgado tras cuatro años de silencio discográfico?