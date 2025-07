Jamie xx nos lleva a otra dimensión con su nuevo temazo «Dream Night»

¡Preparaos para flotar, porque Jamie xx acaba de publicar Dream Night, un nuevo single que es pura magia electrónica! El músico y productor británico, conocido por su trabajo con The xx y su joya In Colour, lanzó esta canción de la que ya se llevaba tiempo hablando tras estrenarla en directo, con bastante éxito, en festivales como Glastonbury y su propio LIDO Festival en Londres.

Según NME, Dream Night es un himno etéreo y de combustión lenta, inspirado en las noches épicas de música y baile que Jamie vivió mientras giraba con su álbum In Waves (2024). Él mismo lo cuenta: “Este tema nació de forma natural, de todas las noches increíbles tocando para gente maravillosa en todo el mundo. ¡Quise compartir esa sensación y crear más momentos soñadores!”

El sencillo, lanzado por el sello Young, es una oda al poder transformador de la cultura de club, con un toque melancólico que te envuelve. Disponible en Spotify, Apple Music y Bandcamp, Dream Night no parece anticipar un nuevo disco, pero sí que refleja esa mezcla única de dance, indie y R&B que hace a Jamie xx tan especial. ¡No te lo pierdas!

Jamie xx: El maestro del dance que mezcla emociones y beats

Jamie Smith, alias Jamie xx, nacido en Londres en 1988, es una de las mayores figuras de la música electrónica. Como miembro de The xx, ayudó a definir el indie pop con su debut xx (2009), que se llevó el Mercury Prize en 2010 y vendió más de 400 mil copias en Reino Unido. Su segundo disco con la banda, Coexist (2012), llegó al número 1 en UK, mientras que I See You (2017) reunió a Jamie con Romy y Oliver Sim para más éxitos. Como solista, Jamie brilló con In Colour (2015), un clásico moderno que mezcló dance, R&B y house, alcanzando el top 3 en UK y ganando nominaciones al Grammy, BRIT y Mercury Prize. Su segundo álbum, In Waves (2024), con colaboraciones de Robyn, The Avalanches y sus compañeros de The xx, reafirmó su genio.

Además de sus discos, Jamie ha remezclado para Adele, Radiohead y Gil Scott-Heron (We’re New Here, 2011), y compuso la banda sonora del ballet Tree of Codes (2015). Sus sets en festivales como Glastonbury, Primavera Sound y su propio LIDO Festival son legendarios, y con Dream Night (2025), sigue llevando la pista de baile a otro nivel.

