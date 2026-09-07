Jan St. Werner, la mitad del dúo electrónico alemán Mouse on Mars, ha anunciado Squares Will Fall, un nuevo EP en solitario con una lista de invitados que llama la atención incluso para sus estándares: Justin Vernon (Bon Iver) pone la voz principal del tema que da título al disco, mientras que Sufjan Stevens aparece a la caja de ritmos en uno de los cortes de la cara B.

Una pieza que lleva más de una década mutando de forma

La historia de «Squares Will Fall» se remonta a 2012, cuando Werner la compuso como una pieza electrónica de exactamente treinta minutos para celebrar el treinta cumpleaños de un amigo. Con el tiempo, aquel material fue evolucionando hasta convertirse en la base de una improvisación entre Werner y Justin Vernon durante las sesiones de Dimensional People (2018), el álbum de Mouse on Mars grabado en April Base, el estudio de Vernon en Wisconsin. En 2021, la pieza mutó de nuevo, esta vez en una coreografía sonora multidireccional creada para la Bienal Industrial de los Urales, con capas independientes de la composición emitidas a través de altavoces suspendidos del techo de un antiguo circo, que los intérpretes reposicionaban continuamente mientras el público se movía libremente por la sala.

Ahora esa misma pieza cierra su recorrido convertida en la canción que abre Squares Will Fall, con Vernon en la voz principal y un elenco que incluye a Kid Millions (colaborador habitual de Werner) a la batería, Zach Condon (Beirut) a la trompeta y Ben Lanz (The National, Beirut) al trombón. La mezcla corre a cargo de Andi Toma, la otra mitad de Mouse on Mars.

Tres canciones, dos caras y un reparto de lujo

Squares Will Fall saldrá el 13 de noviembre a través de Thrill Jockey y constará de tres cortes:

«Squares Will Fall» (voz principal: Justin Vernon)

«Swamp Brains» (con la vocalista Rosanne Rubino)

«Flötotto» (con Sufjan Stevens a la caja de ritmos, Kid Millions a la batería y Ben Lanz al trombón y el bajo)

Antes de la publicación completa del EP, el sello Thrill Jockey ha compartido un montaje reducido de «Squares Will Fall» en Bandcamp, a modo de adelanto de lo que está por venir.

<a href="https://mouseonmars.bandcamp.com/album/squares-will-fall">Squares Will Fall de Jan St. Werner</a>

De Mouse on Mars al catálogo en solitario más experimental de Werner

Jan St. Werner lleva más de tres décadas haciendo música electrónica de vanguardia junto a Andi Toma en Mouse on Mars, el dúo que formaron en Colonia en 1993 y que discos como Vulvaland (1994), Autoditacker (1997) o Idiology (2001) convirtieron en referencia obligada del IDM y la electrónica experimental europea. En paralelo, Werner ha mantenido una carrera en solitario tan extensa como inclasificable: como Lithops, como la mitad de Microstoria (junto a Markus Popp, de Oval), y bajo su propio nombre en la serie Fiepblatter Catalogue de Thrill Jockey, que arrancó en 2013 con Blaze Colour Burn y ha seguido explorando el cruce entre composición electroacústica, arte sonoro e instalación.

Squares Will Fall llega tras Space Synthesis (2023), su anterior disco en solitario, y confirma que Werner sigue tirando de su extensa red de colaboradores del indie y el experimentalismo estadounidenses: no es la primera vez que trabaja con gente del entorno de Bon Iver o Sufjan Stevens, pero sí es la primera ocasión en la que reúne a ambos en el mismo lanzamiento. Puedes repasar la trayectoria de Sufjan Stevens en su ficha completa en CrazyMinds.

¿Os atrae más esta faceta solista y colaborativa de Werner, o preferís el Mouse on Mars de toda la vida? ¿Con qué canción de las tres tenéis más curiosidad?

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