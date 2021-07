Janelle Monáe estrena “Stronger” para la serie de Netflix “We The People”

Hoy se ha dado a conocer al mundo lo nuevo de Janelle Monáe, una canción titulada Stronger. El tema será parte de la banda sonora de la popular serie de Netflix We The People. Para los despistados, We The People es una aventura musical que versa sobre la ética y el civismo necesarios para la mejora de la sociedad actual, y trata de enviar un mensaje de esperanza tras la situación que está dejando en todo el mundo la pandemia actual.

Stronger es la última novedad en la cadena de singles que lleva encadenando desde que en 2018 sacara Dirty Computer, su último trabajo de estudio. Ya pudimos oír a Janelle el año pasado con Turntables, música la cual le fue encargada para poner tintes sonoros al documental “All In: The Fight For Democracy”. Y justo un año después, en 2019, pudimos disfrutar de su trabajo con He’s a Tramp, banda sonora del live-action de la Dama y el Vagabundo.

Además de lo anteriormente señalado, hemos podido ver a Janelle Monáe en el reparto de la segunda temporada del thriller de Amazon Homecoming. Y parece ser que le ha cogido gusto a la gran pantalla, porque como ya anunció la misma Janelle Monáe, la podremos ver en la secuela de la película Knives Out, o como la conocemos aquí, Puñales por la espalda, que comenzó a producirse el 28 de junio, hace menos de una semana.