Jane’s Addiction cierra sus heridas con unos comunicados llenos de disculpas y anuncian el final de una era

El capítulo más turbulento de Jane’s Addiction parece haber encontrado un cierre definitivo. Tras el altercado en Boston en septiembre de 2024, cuando Perry Farrell perdió los papeles y se enfrentó físicamente a Dave Navarro en pleno escenario, el futuro de la banda quedó en suspenso. La gira se canceló, los miembros restantes —Navarro, Eric Avery y Stephen Perkins— interpusieron una demanda millonaria contra Farrell, y el grupo entró en una pausa que parecía irreversible. Ahora, un año después, Farrell ha publicado un mensaje en redes sociales en el que pide disculpas a sus compañeros y a los fans: “En Boston, nos quedamos cortos y lo lamento profundamente. Mi objetivo siempre ha sido dar un show honesto y positivo”, escribió.

La banda, por su parte, también compartió un comunicado en el que reconoce haber hecho declaraciones erróneas sobre la salud mental de Farrell y confirma que han decidido “juntarnos una última vez para resolver nuestras diferencias”. Con ello, cierran un ciclo que, según sus palabras, preserva el legado de lo que construyeron juntos. Aunque cada miembro seguirá con proyectos individuales, Jane’s Addiction deja claro que su historia como cuarteto original se mantiene intacta en la memoria colectiva del rock alternativo.

Este gesto de reconciliación llega tras meses de especulación. Farrell, acompañado por su esposa Etty Lau Farrell, había anunciado que estaba recibiendo ayuda médica y reflexionando sobre lo ocurrido. Su regreso al escenario se produjo en noviembre de 2025 durante el 60º aniversario de The Doors, donde volvió a cantar tras más de un año de silencio.

Jane’s Addiction: Pioneros del rock alternativo y arquitectos de un legado inolvidable

Jane’s Addiction definió el sonido alternativo de finales de los 80 y principios de los 90. Formados en Los Ángeles en 1985, el grupo liderado por Perry Farrell junto a Dave Navarro, Eric Avery y Stephen Perkins se convirtió en un referente por su mezcla de rock psicodélico, punk y funk. Su debut con Nothing’s Shocking (1988) marcó un antes y un después: canciones como Jane Says y Mountain Song mostraban una crudeza lírica y musical que conectó con una generación que buscaba algo distinto al hard rock dominante. Dos años después, Ritual de lo Habitual (1990) consolidó su estatus con himnos como Stop! y Been Caught Stealing, que se convirtieron en clásicos de la MTV y en piezas fundamentales del repertorio alternativo.

La influencia de Jane’s Addiction no se limita a sus discos. Farrell fue el creador del festival Lollapalooza, concebido inicialmente como gira de despedida de la banda en 1991 y que acabó transformándose en uno de los eventos más importantes de la música alternativa y mainstream. Tras varias rupturas y reuniones, la banda publicó Strays en 2003, un regreso que les devolvió a las listas con temas como Just Because. Más tarde, en 2011, lanzaron The Great Escape Artist, mostrando una faceta más experimental. Aunque su discografía no es extensa, su impacto cultural es incuestionable: inspiraron a grupos como Smashing Pumpkins, Nine Inch Nails y Red Hot Chili Peppers, y ayudaron a cimentar el terreno para el auge del grunge y el rock alternativo de los 90.

Hoy, con la reconciliación anunciada y el cierre de un ciclo, la historia de Jane’s Addiction se reafirma como la de una banda que, pese a sus conflictos internos, supo dejar una huella imborrable en la música contemporánea. Su legado vive en cada riff de Navarro, en la voz inconfundible de Farrell y en la energía que transmitieron en cada escenario.

