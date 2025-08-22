Jane’s Addiction siguen adelante sin Perry Farrell tras pelea en el escenario

En septiembre de 2024, Jane’s Addiction canceló su gira de reunión tras un altercado en un concierto en Boston, donde Perry Farrell golpeó a Dave Navarro durante la interpretación de Ocean Size. El incidente, que fue grabado en video, mostró a Farrell frustrado, empujando y golpeando a Navarro, lo que llevó a la intervención del equipo y al abrupto final del concierto. Navarro, Eric Avery y Stephen Perkins emitieron un comunicado citando el “patrón continuo de comportamiento” y los “problemas de salud mental” de Farrell como razones para cancelar la gira, que incluía 12 fechas más y un álbum planeado, el primero con la formación original desde Ritual de lo Habitual (1990). La cancelación causó pérdidas estimadas en 10 millones de dólares, según una demanda presentada por los tres miembros contra Farrell, quien respondió con una contrademanda acusándolos de acoso prolongado.

Farrell se disculpó públicamente, admitiendo que su “punto de ruptura” resultó en un comportamiento “inexcusable”. Su esposa, Etty Lau Farrell, explicó que Farrell lidiaba con tinnitus y problemas vocales, sintiendo que el volumen del escenario ahogaba su voz. En enero de 2025, Avery, Navarro y Perkins retomaron la actividad en el estudio, grabando nueva música sin Farrell, según publicaciones en redes sociales. Aunque no está claro si continuarán como Jane’s Addiction o bajo un nuevo proyecto, el trío muestra determinación para seguir creando, evocando su colaboración previa en Deconstruction (1994). Farrell, por su parte, busca ayuda médica para sanar.

El viaje sonoro de Jane’s Addiction: Pioneros del rock alternativo

Jane’s Addiction, formada en Los Ángeles en 1985, es una de las bandas más influyentes del rock alternativo, fusionando punk, metal, funk y psicodelia. Liderada por Perry Farrell, cuya voz carismática y excéntrica marcó su estilo, junto a Dave Navarro (guitarra), Eric Avery (bajo) y Stephen Perkins (batería), la banda irrumpió con un sonido crudo y visceral. Su debut en vivo, capturado en el álbum Jane’s Addiction (1987), mostró su energía caótica en temas como Trip Away y Whores. Su segundo trabajo, Nothing’s Shocking (1988), con éxitos como Jane Says y Mountain Song, los consolidó como pioneros, aunque las tensiones internas llevaron a su disolución en 1991 tras el icónico Ritual de lo Habitual (1990), que incluía Been Caught Stealing y Three Days. Farrell creó el festival Lollapalooza durante esta etapa, ampliando su legado cultural.

Tras su primera ruptura, Jane’s Addiction se reunió en varias ocasiones. En 2003, lanzaron Strays, con un sonido más pulido pero menos innovador, destacando Just Because. La salida y regreso de Avery marcaron altibajos, y en 2011 publicaron The Great Escape Artist, con End to the Running como sencillo notable. A pesar de giras esporádicas y cambios de formación, su influencia perdura en bandas como Red Hot Chili Peppers y Nirvana. Con solo cuatro álbumes de estudio, su impacto trasciende gracias a su audacia sonora y su rol en la escena alternativa de los 80 y 90.

