Japandroids se despiden con el álbum «Fate & Alcohol» y el sencillo «Chicago»

La banda canadiense de rock Japandroids ha anunciado su cuarto y último álbum de estudio, Fate & Alcohol, que será lanzado el 18 de octubre a través de ANTI-. Este nuevo trabajo llega después de su último álbum de estudio de 2017, Near to the Wild Heart of Life, y su álbum en vivo de 2020, Live at Massey Hall.

Para dar un adelanto de su próximo disco, Japandroids han compartido el primer sencillo, Chicago. Según Brian King, mientras que en su anterior álbum intentaron “ampliar la definición de una canción de Japandroids”, esta vez se aseguraron de que cada canción tuviera la energía y el sentimiento característicos de la banda antes de ser grabada profesionalmente.

El álbum incluye títulos como D&T, Alice, Chicago, Upon Sober Reflection, Fugitive Summer, A Gaslight Anthem, Positively 34th Street, One Without the Other y All Bets Are Off. King describe el álbum como una combinación de la energía y el abandono de sus dos primeros trabajos con la narrativa de Near to the Wild Heart of Life, ofreciendo una perspectiva de vida vivida con exuberancia juvenil. David Prowse, por su parte, reflexiona sobre el legado de la banda, destacando la pasión que siempre han puesto en su música y cómo eso ha sido importante para sus seguidores.

Tracklist de Japandroid – «Fate & Alcohol«

‘D&T’

‘Alice’

‘Chicago’

‘Upon Sober Reflection’

‘Fugitive Summer’

‘A Gaslight Anthem’

‘Positively 34th Street’

‘One Without the Other’

‘All Bets Are Off’