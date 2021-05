Japanese Breakfast presenta single, “Savage Good Boy”.

Que Japanese Breakfast tiene álbum a la vista, ya lo sabemos. Que se llama Jubilee y sale a la venta el 4 de junio, también lo sabemos. Y que lo está desgranando poco a poco, lo estamos viviendo, porque con este single, Savage Good Boy, ya van tres los sencillos que nos presenta. Recordemos Be Sweet y Posing In Bondage como los avances emitidos de Jubilee. Y recordemos que este nuevo LP, es el tercero de su discografía; después de Psychopomp (Dead Oceans, 2016) y Soft Sounds From Another Planet (Dead Oceans, 2017).

También sabemos que tiene una gira programada aquí.

Savage Good Boy y Michael Imperioli

Este tercer single, Savage Good Boy, que presenta Japanese Breakfast siguiendo su tónica habitual, va acompañado de un video. Y en esta ocasión ha contado, para el clip, con el actor Michael Imperioli (Christopher Moltisanti en Los Soprano); que junto a Michelle Zauner (Japanese Breakfast), protagonizan un corto en el que disfrutan de una vida sin preocupaciones económicas. Y en esa clase de ricos se centra esta nueva canción, denunciando sus extravagancias y sus actos de villanía.

Y en eso se centran las palabras de Michelle sobre el nuevo lanzamiento, “Savage Good Boy vino de un titular que leí sobre multimillonarios que compran búnkeres. Estaba interesada en examinar este tipo de villanía, y me encontré adoptando la perspectiva de un hombre rico que convence a una joven para que se vaya a vivir, con él, bajo tierra, intentando racionalizar su, casi imposible, cuota de codicia y avaricia“, dice Zauner.

Y añade que, “sabía que quería que el video musical fuera una interpretación bastante literal de esa idea. Quería yuxtaponer imágenes de este búnker industrial postapocalíptico con la ligereza y extravagancia de la moda rococó y el diseño de escenarios. Con el objetivo de lograr ese equilibrio, mi director de fotografía Adam Kolodny y yo nos sentimos realmente inspirados por The Handmaiden de Chan Wook Park, Barry Lyndon de Stanley Kubrick y Orlando de Sally Potter“.

Después de estas palabras tan específicas sobre la canción Savage Good Boy de Japanese Breakfast, solo queda que le echéis un vistazo aquí debajo.