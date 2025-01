Japanese Breakfast regresa con «For Melancholy Brunettes (& sad women)» y el cautivador «Orlando In Love»

Japanese Breakfast ha anunciado su nuevo álbum For Melancholy Brunettes (& sad women), que se lanzará el 21 de marzo. La banda también ha compartido el primer sencillo del álbum, Orlando In Love, marcando el inicio de una nueva era musical.

El nuevo álbum de Japanese Breakfast, For Melancholy Brunettes (& sad women), promete ser una obra maestra introspectiva y madura. Producido por el ganador del Grammy Blake Mills, el álbum explora un sonido más profundo y melancólico, inspirado en el Romanticismo europeo. Según un comunicado de prensa, el álbum es «una declaración artística de propósito: una obra madura, intrincada y contemplativa que evoca el romanticismo de una novela gótica».

El sencillo principal, Orlando In Love, es una reinterpretación del poema épico de Matteo Maria Boiardo, Orlando Innamorato. La canción, que cuenta con una producción rica y atmosférica, ofrece un vistazo a la nueva dirección musical de la banda. Michelle Zauner, líder de Japanese Breakfast, comentó sobre el éxito de su anterior álbum Jubilee y su libro de memorias Crying In H Mart, diciendo: «Me sentí seducida por obtener lo que siempre quise. Estaba volando demasiado cerca del sol y me di cuenta de que si seguía así, iba a morir».

Japanese Breakfast se formó en 2013 y rápidamente ganó reconocimiento con su álbum debut Psychopomp en 2016. La banda, liderada por Michelle Zauner, ha sido aclamada por su capacidad para combinar letras emotivas con melodías pegajosas. Su segundo álbum, Soft Sounds from Another Planet (2017), exploró temas de ciencia ficción y consolidó su estatus en la escena indie.

En 2021, Japanese Breakfast lanzó Jubilee, un álbum vibrante y optimista que fue nominado a los premios Grammy. Además, Zauner publicó su libro de memorias Crying In H Mart, que se convirtió en un best-seller del New York Times.

