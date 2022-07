Jarvis Cocker confirma que Pulp estarán de vuelta en 2023

Aún no sabemos los detalles, pero sin duda, esta es una de las noticias del año para aquellos que echamos de menos el apogeo del britpop en los 90: Pulp volverá en 2023 para ofrecer una serie de conciertos.

No hay detalles aún ni planes concretos, pero sí una clara declaración de intenciones por parte de Jarvis Cocker en una entrevista con el británico The Guardian, después de que hace unos días compartiese en Instagram un vídeo de 15 segundos en el que leíamos la frase «What exactly do you do for an encore?» (que significa algo así como «¿Qué haces exactamente para un bis?«) y que pertenece a su álbum de 1998 This Is Hardcore, que precisamente cumple 25 años en 2023.

«El año que viene Pulp va a ofrecer algunos conciertos», ha afirmado, en lo que serán las primeras citas en vivo del grupo desde 2012, cuando protagonizaron una nueva y esperada reunión.

¿Harán parada en España? ¡Esperemos que nos hagan un hueco!

Sobre Pulp

Durante buena parte de su carrera, los británicos Pulp supusieron una gloriosa anomalía en la música de las islas. Sus discos de los años 80, oscuros himnos introspectivos con Roxy Music y Bowie como referentes, sonaban tan fascinantes como fuera de lugar en una escena indie dominada por el hedonismo desatado de Stone Roses y Happy Mondays. Con la explosión del britpop en la década siguiente, Jarvis Cocker y los suyos alcanzaron sus mayores éxitos comerciales, pero realmente tenían poco en común con el rock nostálgico de Oasis y Blur.

Más allá de los singles que todos conocemos, la discografía de Pulp oculta algunas de las mejores canciones de las últimas cuatro décadas: sofisticadas confecciones de indie rock lánguido y elegante en las que caben tanto las referencias al glam como los guiños disco, siempre dominadas por un Cocker que pasa del sexo a los retratos costumbristas de la clase trabajadora con asombrosa naturalidad.

Discografía de Pulp

It (1983)

Freaks (1987)

Separations (recorded in 1989; released in 1992)

His 'n' Hers (1994)

Different Class (1995)

This Is Hardcore (1998)

We Love Life (2001)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

