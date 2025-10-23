Jarvis Cocker vuelve a la radio para hacerte dormir con estilo

Jarvis Cocker, el carismático líder de Pulp, regresa este domingo 26 de octubre a la medianoche a BBC Radio 6 Music con The Sleeping Forecast, un programa especial de dos horas que promete ser una experiencia sonora para dormir con estilo. El espacio se emitirá como cierre de la programación Slow Sunday y estará disponible desde el jueves 23 en BBC Sounds.

El concepto es tan peculiar como encantador: Cocker seleccionará piezas musicales que inducen al sueño, con nombres como Brian Eno, Arvo Pärt, Ryuichi Sakamoto, Éliane Radigue, Ennio Morricone y Kate Bush. Entre canción y canción, leerá fragmentos del mítico Shipping Forecast de BBC Radio 4, una tradición británica que él mismo usaba para conciliar el sueño. “Este programa es un portal hacia una nueva dimensión: la del sueño”, ha declarado el artista.

Este regreso radiofónico ocurre en plena resurrección creativa de Pulp, que este año lanzó More, su primer álbum en 24 años, nominado al Mercury Prize 2025. En entrevista con NME, Cocker confesó que no sienten urgencia por grabar otro disco, pero tampoco lo descartan: “Quizás en un par de años haya algo más que decir”.

De Sheffield al olimpo del britpop: la historia de Pulp y su voz inconfundible

Formada en Sheffield en 1978, Pulp tardó más de una década en encontrar su lugar en la escena británica. Fue con la explosión del britpop en los 90 que la banda, liderada por Jarvis Cocker, se convirtió en un referente cultural. Su estilo mezclaba art pop, glam rock y indie, con letras que oscilaban entre la sátira social y la melancolía urbana. El álbum His ‘n’ Hers (1994) marcó su despegue, pero fue Different Class (1995) el que los consolidó con himnos como Common People y Disco 2000, retratos agudos de la clase media británica.

Tras el cierre de ciclo con We Love Life (2001), Cocker emprendió una carrera en solitario con discos como Jarvis (2006) y Further Complications (2009), además de proyectos paralelos como Relaxed Muscle y JARV IS…, con el que lanzó Beyond the Pale en 2020. También ha incursionado en la radio, la escritura y el cine, colaborando con Wes Anderson en The French Dispatch y publicando el libro Good Pop, Bad Pop en 2022. Su regreso con More en 2025 no solo reafirma la vigencia de Pulp, sino también el magnetismo de su líder, que sigue encontrando nuevas formas de conectar con el público, incluso desde la calma de la madrugada.

