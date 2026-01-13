Jay Weinberg cierra etapa en Suicidal Tendencies y abre un 2026 lleno de proyectos personales

El anuncio de Jay Weinberg sobre su salida de Suicidal Tendencies ha sorprendido a buena parte de la comunidad metalera, especialmente porque su incorporación a la banda es bastante reciente, concretamente, marzo de 2024. Tras año y medio de gira con ellos por seis continentes, el batería ha decidido poner fin a esta etapa para centrarse en un 2026 que él mismo describe como “emocionante y ocupado”. La noticia llega después de un periodo especialmente intenso para el músico: su salida de Slipknot a finales de 2023 —una decisión “creativa” que lo dejó “descorazonado y sorprendido”—, el anuncio de que espera su primer hijo junto a su esposa Chloe, y el lanzamiento de su primer single en solitario, Sandstone, con George Clarke de Deafheaven como vocalista invitado.

En su comunicado, Weinberg agradece a Mike Muir, Dean Pleasants, Ben Weinman y Tye Trujillo por haberlo acogido en un momento complicado y por permitirle sentir en primera persona el espíritu de You Can’t Bring Me Down, una de las piezas más emblemáticas del repertorio de Suicidal Tendencies. También confirma que está dedicando tiempo a Portraits Of An Apparition, una serie de colaboraciones en desarrollo, además de construir un estudio doméstico para trabajar en nuevos proyectos por anunciar. Según NME, el batería también continúa avanzando en su primer álbum en solitario, cuya existencia se conoció a finales de 2024.

La salida de Weinberg no implica un adiós a los escenarios: en 2024 también estuvo de gira con Infectious Grooves, el proyecto paralelo de Muir junto a Robert Trujillo, y ha dejado claro que seguirá vinculado a la música en múltiples frentes. Mientras tanto, Slipknot continúa su camino con Eloy Casagrande, exbatería de Sepultura, como nuevo miembro oficial, y con planes de publicar por fin el largamente esperado Look Outside Your Window en algún momento de 2026.

Del punk neoyorquino al metal de estadios: la ruta inesperada de Jay Weinberg

La trayectoria de Jay Weinberg es una de las más singulares dentro del metal contemporáneo. Hijo del legendario batería Max Weinberg, su entrada en el mundo profesional fue tan precoz como intensa. Antes de unirse a Slipknot, ya había pasado por proyectos como Madball y Against Me!, demostrando una versatilidad que lo convertiría en uno de los baterías más solicitados de su generación. Su llegada a Slipknot en 2014 supuso un punto de inflexión: no solo asumió el reto de ocupar un puesto históricamente complejo, sino que contribuyó a los álbumes The Gray Chapter, We Are Not Your Kind y The End, So Far, tres discos que consolidaron la etapa moderna de la banda y que destacaron por su capacidad para mantener la identidad del grupo mientras exploraban nuevos territorios sonoros.

Tras su salida en 2023, Weinberg no tardó en reubicarse. Su fichaje por Suicidal Tendencies en 2024 fue recibido con entusiasmo por los fans, especialmente porque el músico siempre ha reconocido la influencia que la banda tuvo en su formación. Durante su etapa con ellos, participó en giras internacionales y en la actividad paralela de Infectious Grooves, reforzando su vínculo con figuras clave del crossover thrash como Mike Muir y Robert Trujillo. Paralelamente, comenzó a dar forma a su carrera en solitario, debutando con el single Sandstone, un tema que combina su potencia habitual con la voz inconfundible de George Clarke, y que anticipa un proyecto más personal y experimental. Con un álbum en camino, un estudio propio en construcción y una nueva etapa vital marcada por la paternidad, Jay Weinberg parece decidido a escribir un capítulo completamente nuevo en su carrera, uno que promete ser tan intenso y creativo como todo lo que ha hecho hasta ahora.

