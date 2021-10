Jessy Lanza anuncia canción con Lorain James como parte del DJ-Kicks Mix

Artista

Jessy Lanza

¿Por qué es noticia?

La canadiense Jessy Lanza ha publicado la canción Seven 55 en colaboración con Lorain James como adelanto de la serie DJ-Kicks, del sello !K7 Records.

Sobre el disco

Acerca de la canción, Jessy comentó en un comunicado de prensa: “Escribí Seven 55 sobre un amigo cercano y su incapacidad para comprometerse. Fantaseé con las mujeres atrapadas en sus redes y escribí Seven 55 desde su punto de vista. Creo que es importante enfrentar una pesadilla de frente, así que, ¿qué mejor lugar que Las Vegas para grabar el video de una canción sobre el anhelo y la negación?».

Jessy Lanza y Lorain James – Seven 55

Tracklist del disco

01 Jessy Lanza: “Guess What”

02 Jessy Lanza: “Seven 55” [ft. Loraine James]

03 Jessy Lanza: “Wet x3” [ft. Taraval]

04 DJ Spookie: “Twilite”

05 Michael J. Blood: “Lip Biter”

06 Mr Ho + Mogwaa: “Bail-E”

07 Crystal: “Jungli​-​la (Joe Howe Club Mix)”

08 Masarima: “Freak Like U (Club Mix)”

09 Golden Donna: “Foaming”

10 Mafia Boyz: “Teaspoon La Qoh”

11 Markus Mann: “I’m Losing”

12 Jim C. Nedd: “Maleka”

13 Maarten Van Der Vleuten: “Nightshift”

14 Secret Werewolf: “Yage”

15 Grain: “Untitled B2”

16 Gant-Man: “Distorted Sensory [Loefah’s South Side Rmx]”

17 G3: “Drum 2 (Peanut)”

18 Lolina: “A Path of Weeds and Flowers”

19 DJ Nehpets: “Na Na Na”

20 Oyubi: “140yaku”

21 DJ Swisha: “If the Shoe Fits”

22 Jessy Lanza: “Heaving” [ft. Taraval]

23 Tah: “Beat It Up Like (These Drums)”

24 Kanyon: “IDFWS”

25 EOD: “Anubis”

26 The Raining Heart: “Raining Heart”

Sobre Jessy Lanza

Oriunda de Ontario (Canadá), es una compositora, productora y vocalista de música electrónica que ha publicado tres álbumes, Pull My Hair Back (2013), Oh No (2016) y All The Time (2020) bajo el sello Hyperdub, establecido en Londres.

Fuente: Wikipedia

