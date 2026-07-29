Jeff Ament, bajista y miembro fundador de Pearl Jam, ha anunciado Since Forever, un libro de fotografía que reúne más de 250 imágenes de los años formativos de la banda. El volumen, de tapa dura y formato 23 x 30 cm, saldrá a la venta el 25 de septiembre y ya está disponible en preventa a través de la web oficial de Pearl Jam.

No es la primera vez que alguien del entorno de la banda mira hacia atrás este año: Ament se suma así a compañeros como Mike McCready, que ha convertido dos décadas de ideas propias en un proyecto paralelo, en una suerte de ejercicio colectivo de memoria dentro de Pearl Jam en 2026.

Negativos que se caían a pedazos: el origen accidental de “Since Forever”

El libro nació, en realidad, de una urgencia de conservación más que de un plan editorial. Hace unos años, Ament empezó a revisar junto a su hermano, el diseñador Barry Ament, un archivo de negativos de más de treinta años que se estaban deteriorando. Lo que empezó como un intento de salvar ese material (llegaron a digitalizar cerca de diez mil fotografías) acabó convirtiéndose en un libro. «Si había un objetivo, era sobre todo salvar los negativos de treinta años que se estaban echando a perder. Fue idea de Barry hacer un libro», ha explicado Ament, que además revisó sus propios diarios de la época para acompañar las imágenes con anotaciones y recuerdos.

El resultado es un volumen que combina más de 250 fotografías en blanco y negro (el 90% inéditas, según el propio Ament) con reflexiones personales y observaciones que el bajista describe como “mordaces”. La mayoría de las imágenes corresponden al periodo 1990-1998, la etapa en la que Pearl Jam pasó de ser un grupo de amigos en Seattle a una de las bandas más influyentes de su generación, documentada desde dentro por alguien que estaba, a la vez, dentro y fuera del objetivo.

De Mother Love Bone a Pearl Jam: la otra mirada de Jeff Ament

Jeff Ament llegó a Seattle procedente de Montana a mediados de los años ochenta y se convirtió, junto a Stone Gossard, en una de las piezas clave de Mother Love Bone, la banda que preludió el estallido grunge antes de que la muerte de su cantante, Andrew Wood, la truncara en 1990. De esas cenizas, y tras la llegada de una cinta grabada por un surfista de San Diego llamado Eddie Vedder, nació Pearl Jam, con Ament y Gossard como fundadores junto a Mike McCready, Dave Krusen y el propio Vedder. El debut Ten (1991) los convirtió en una de las bandas definitorias del rock de los noventa casi de la noche a la mañana.

Mientras la banda giraba y grababa sin descanso durante esos años, Ament llevaba casi siempre una cámara encima, documentando lo que ocurría entre bambalinas, en el estudio y en las interminables carreteras de gira. Esa costumbre, mantenida durante más de tres décadas, es la que ahora aflora en Since Forever: no una retrospectiva oficial de la banda, sino el archivo personal de uno de sus fundadores, tan interesado en registrar la amistad y la rutina como en documentar el éxito.

Memoria visual y crónica desde dentro: qué encontrará el lector

Since Forever se presenta como una suerte de memoria visual y crónica desde dentro a partes iguales, con imágenes captadas en camerinos, salas de grabación y los innumerables kilómetros de carretera recorridos entre concierto y concierto. Según la nota de prensa que acompaña al anuncio, el libro explora cómo las relaciones, los viajes, la alegría y la necesidad alimentan el proceso creativo, y ofrece la perspectiva de Ament como participante y observador de un periodo decisivo tanto para la música como para la cultura estadounidense. «Cualquiera que sea fan de Pearl Jam, o de lo que pasaba en los noventa, va a disfrutarlo», resume el propio Ament.

La portada elegida no es casual: procede de un contacto fotográfico del que salió también la imagen de la cabra que ilustró la portada de Vs. (1993), el segundo álbum de la banda. Ament y su hermano Barry presentarán el libro los días 25 y 27 de septiembre en el escenario Storytellers del festival Ohana, en Dana Point (California), organizado por el propio Eddie Vedder, antes de una serie de eventos adicionales en otras ciudades que se anunciarán próximamente.

▶ “Since Forever” — Jeff Ament | 25 de septiembre de 2026

¿Te gustaría ver el archivo personal de algún otro músico convertido en libro? ¿Qué esperas encontrar en los años más formativos de Pearl Jam a través de los ojos de Jeff Ament?

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