Jeff Buckley tendrá su ‘biopic’ oficial, producido por su madre

A lo largo de la historia existen artistas que han alcanzado el nivel de mito después de una muerte trágica, sin embargo muy pocos lo han hecho con tan solo un álbum en su haber. Este es el caso de Jeff Buckley, que con su primer y único disco llamado Grace (1994) se ha convertido en una figura de culto por todos los amantes del rock.

Tras más de 20 años de su muerte, por fin se ha confirmado un biopic de Buckley, que llevará el título de Everybody Here Wants You. Según la madre del cantautor, Mary Guilbert (también coproductora), esta será la dramatización más fiel de la historia de su hijo.

En un comunicado, su madre dijo: “Esta será la única dramatización oficial de la historia de Jeff que puedo prometer a sus fans que será fiel a él y a su legado. Afortunadamente, mi determinación de reunir a todos los participantes adecuados, sin importar el tiempo que me llevara, está a punto de culminar de la mejor manera posible. “

Buckley será interpretado por Reeve Carney, que ha trabajado en films como Spiderman: Turn Off the Dark, The Rocky Horror Picture Show: Let’s Do the Time Warp Again. Se espera que la grabación se inicie este mismo año.

Aquí te dejamos la versión de Hallelujah cantada por Jeff Buckley. Uno de los mejores covers de la historia: