Jeff Goldblum anuncia su nuevo álbum “Still Blooming” con colaboraciones estelares

El actor y músico Jeff Goldblum ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum Still Blooming, que contará con la participación de artistas de renombre como Ariana Grande, Cynthia Erivo y Scarlett Johansson. El álbum, que será el cuarto de su carrera, se lanzará el 25 de abril a través de Decca.

En Still Blooming, Goldblum se reúne con su banda, The Mildred Snitzer Orchestra, para ofrecer una colección de temas que incluyen colaboraciones destacadas. El primer sencillo del álbum, The Best Is Yet To Come, cuenta con la voz de Johansson y es una versión del clásico de 1959 de Cy Coleman, popularizado por Frank Sinatra en 1964.

Goldblum y Johansson ya habían trabajado juntos en la película de Marvel Thor: Ragnarok en 2017 y en las películas de Wes Anderson Isle Of Dogs y Asteroid City. Además, Johansson ha desarrollado su propia carrera musical con álbumes como Anywhere I Lay My Head en 2008 y Break Up junto a Pete Yorn en 2009.

El álbum también incluye colaboraciones con Grande en el tema I Don’t Know Why (I Just Do) y con Erivo en la canción We’ll Meet Again. Still Blooming es el primer lanzamiento musical de Goldblum desde su EP de 2023 Plays Well With Others, que también contó con una lista diversa de artistas invitados.

La incursión de Goldblum en la música jazz comenzó de manera inesperada en 2018, cuando una actuación improvisada en The Graham Norton Show llamó la atención de Decca Records. Desde entonces, ha sorprendido a sus fans con su talento musical y su capacidad para atraer a grandes nombres de la industria.

Jeff Goldblum: De la pantalla grande al jazz

Jeff Goldblum, conocido por su icónica carrera en el cine, ha sorprendido a muchos con su incursión en el mundo del jazz. Desde que su actuación improvisada en The Graham Norton Show llamó la atención de Decca Records en 2018, Goldblum ha lanzado tres álbumes de estudio y un EP, colaborando con artistas de renombre y demostrando su talento como pianista y líder de banda.

Su primer álbum, The Capitol Studios Sessions, lanzado en 2018, fue un éxito inmediato, destacando por su estilo relajado y colaboraciones con artistas como Imelda May y Haley Reinhart. En 2019, Goldblum lanzó su segundo álbum, I Shouldn’t Be Telling You This, que contó con la participación de Sharon Van Etten, Fiona Apple y Miley Cyrus. Este álbum consolidó su reputación en la escena del jazz, mostrando su habilidad para fusionar clásicos del jazz con un toque moderno.

En 2023, Goldblum lanzó el EP Plays Well With Others, que incluyó colaboraciones con Kelly Clarkson y Mattiel. Este EP fue bien recibido por la crítica y los fans, destacando por su diversidad y frescura.

Ahora, con el anuncio de su cuarto álbum, Still Blooming, Goldblum continúa sorprendiendo y deleitando a sus seguidores. Su capacidad para atraer a grandes nombres de la industria y su pasión por la música jazz han hecho de su carrera musical una extensión fascinante de su ya impresionante trayectoria en el cine.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.