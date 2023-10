Jeff Schroeder se despide de The Smashing Pumpkins

El guitarrista Jeff Schroeder anunció ayer su salida de The Smashing Pumpkins, la banda de rock alternativo que lo acogió durante 16 años. En un comunicado publicado en sus redes sociales, Schroeder expresó su gratitud hacia sus compañeros de banda y sus fans por el apoyo y las aventuras que vivió junto a ellos. También explicó que sentía la necesidad de explorar un camino diferente en su carrera musical.

Schroeder se unió a The Smashing Pumpkins en 2007, cuando el líder Billy Corgan decidió reformar la banda tras una pausa de siete años. Schroeder sustituyó al guitarrista original James Iha, quien había dejado el grupo en 2000. A pesar de las críticas iniciales, Schroeder demostró su habilidad y versatilidad con la guitarra, adaptándose al sonido y al estilo de la banda. Incluso cuando Iha regresó a la formación en 2018, Schroeder siguió siendo parte del grupo, compartiendo el escenario y el estudio con él.

Durante su etapa con The Smashing Pumpkins, Schroeder participó en la grabación de seis álbumes de estudio, el último de ellos la ambiciosa ópera rock ATUM, lanzada en 2023. También colaboró en varios proyectos paralelos de Corgan, como Zwan y Spirits in the Sky. Además, realizó numerosas giras por todo el mundo con la banda, ofreciendo espectáculos memorables y emocionantes.

La salida de Schroeder no ha sido una sorpresa para los miembros de The Smashing Pumpkins, quienes ya sabían de sus planes desde hace tiempo. En sus propias declaraciones, Corgan, Iha y el baterista Jimmy Chamberlin le han dedicado palabras de cariño y reconocimiento a Schroeder, destacando su aportación, su compromiso y su talento musical. También le han deseado lo mejor en sus futuros proyectos, asegurando que siempre será parte de la familia de The Smashing Pumpkins.

La banda no ha anunciado todavía quién ocupará el lugar de Schroeder como guitarrista. Sin embargo, han confirmado que mantienen sus planes de realizar dos giras en 2024. Una por Europa con Weezer y otra por Estados Unidos con Green Day. También contarán con el apoyo de Rancid y The Linda Lindas como teloneros. Los fans podrán disfrutar de los clásicos de The Smashing Pumpkins y de las nuevas canciones de ATUM.