Jeff Tweedy anuncia un álbum triple titulado «Twilight Override» y comparte cuatro nuevas canciones

Jeff Tweedy, líder de Wilco, ha anunciado su quinto álbum solista, Twilight Override, un ambicioso proyecto de tres discos con 30 canciones, que será lanzado el 26 de septiembre de 2025 a través de dBpm Records. El álbum, grabado y autoproducido en su estudio The Loft en Chicago con mezcla de Tom Schick, presenta contribuciones de músicos como James Elkington, Sima Cunningham, Macie Stewart, Liam Kazar y los hijos de Tweedy, Spencer y Sammy. Para adelantar el lanzamiento, Tweedy compartió cuatro canciones: One Tiny Flower, un tema hipnótico de más de seis minutos; Out In The Dark, un indie rock que evoca a Velvet Underground; Stray Cats In Spain, una balada personal con cuerdas sinfónicas; y Enough, un cierre contemplativo con un coro pegajoso.

Tweedy describió Twilight Override como un esfuerzo para contrarrestar la “oscuridad abrumadora” del mundo actual, diciendo: “La creatividad devora la oscuridad. Este es mi esfuerzo para superarla, para dejar ir algo de la pesadez y aumentar el brillo de mi propia luz”. El álbum, dividido en tres capítulos que exploran pasado, presente y futuro, no fue concebido como una narrativa cohesiva, pero Tweedy señaló que “se organizó para contar la historia que quería contar”. También anunció una gira con banda completa por Norteamérica en octubre de 2025 y Europa en febrero de 2026, incluyendo una fecha en el Islington Assembly Hall de Londres el 20 de febrero. Las entradas salen a la venta el 18 de julio.

Tracklist de Jeff Tweedy – Twilight Override

DISC ONE

‘One Tiny Flower’

‘Caught Up in the Past’

‘Parking Lot’

‘Forever Never Ends’

‘Love Is for Love’

‘Mirror’

‘Secret Door’

‘Betrayed’

‘Sign of Life’

‘Throwaway Lines’

DISC TWO

‘KC Rain (No Wonder)’

‘Out in the Dark’

‘Better Song’

‘New Orleans’

‘Over My Head (Everything Goes)’

‘Western Clear Skies’

‘Blank Baby’

‘No One’s Moving On’

‘Feel Free’

DISC THREE

‘Lou Reed Was My Babysitter’

‘Amar Bharati’

‘Wedding Cake’

‘Stray Cats in Spain’

‘Ain’t It a Shame’

‘Twilight Override’

‘Too Real’

‘This Is How It Ends’

‘Saddest Eyes’

‘Cry Baby Cry’

‘Enough’

Jeff Tweedy: La voz poética de Wilco y un legado solista

Nacido en Belleville, Illinois, en 1967, Jeff Tweedy es el líder de Wilco, una de las bandas más influyentes del rock alternativo. Fundó Uncle Tupelo en 1987, pioneros del alt-country, antes de formar Wilco en 1994 tras la disolución de la banda. Con 13 álbumes, incluyendo Yankee Hotel Foxtrot (2002), un hito cultural, y Cousin (2023), Wilco ha redefinido el rock con su mezcla de folk, pop y experimentación. Tweedy también ha lanzado cinco álbumes solistas, comenzando con Chelsea Walls (2002) y seguido por Together at Last (2017), WARM (2018), WARMER (2019) y Love Is The King (2020). Twilight Override (2025), su primer trabajo solista en cinco años, es un monumental álbum triple.

Además de la música, Tweedy es autor de tres libros superventas del New York Times, incluyendo Let’s Go (So We Can Get Back). Ha colaborado con artistas como Norah Jones y Mavis Staples, y su estudio The Loft es un epicentro creativo en Chicago. Su gira solista de 2025-2026, con paradas en Newport Folk Festival, Toronto, Brooklyn, Madrid y Barcelona (11 febrero en el Teatro Eslava de Madrid y 12 de febrero en Paral·lel 62 de Barcelona, concretamente), promete actuaciones íntimas de su extenso catálogo, respaldado por músicos como Sima Cunningham y Macie Stewart. Tweedy sigue siendo una fuerza creativa, transformando la introspección en canciones que resuenan globalmente.

