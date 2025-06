Jehnny Beth desata la pasión primal con «Obsession», adelanto de «You Heartbreaker, You»

Jehnny Beth, la carismática ex-vocalista de Savages, ha irrumpido con Obsession, el segundo sencillo de su segundo álbum solista, You Heartbreaker, You, que se lanzará el 29 de agosto de 2025 a través de Fiction Records. Estrenado el 13 de junio de 2025, este tema visceral, escrito y producido con su colaborador habitual Johnny Hostile, explora la obsesión primal con una intensidad que transita de susurros confesionales a gritos catárticos. Tras el impacto de Broken Rib, Obsession consolida el tono agresivo y emocional del álbum, acompañado de un videoclip en blanco y negro y una gira europea que promete caos íntimo. A continuación, desglosamos los detalles de este lanzamiento que reafirma a Beth como una fuerza indomable del rock alternativo.

Obsession: Un torbellino de deseo y tensión

Obsession es una explosión sonora que captura la esencia de la obsesión primal, con un sonido que Jehnny Beth describe como una colaboración imaginaria entre Tricky, Jonathan Davis de Korn y Adam Jones de Tool. “Es el primer tema que Johnny y yo escribimos para este álbum. Las letras ‘you heartbreaker, you’ dieron el título al disco, pero más aún, la canción marcó su tono. Es probablemente una de las pistas más detalladas, pasando de un susurro confesional a un grito visceral en un instante, lo cual fue divertido de crear”, afirmó Beth. La canción, grabada en el estudio 20L07 en Francia, combina trip-hop, nu-metal y texturas de rock alternativo, con guitarras oscuras y tambores contundentes que culminan en un clímax emocional. El videoclip, presentado en formato vertical y en blanco y negro, refleja la intensidad del tema con imágenes crudas que capturan la dualidad de la seducción y la amenaza. Obsession sigue al sencillo principal Broken Rib, lanzado el 15 de mayo de 2025, un tema que abrió el álbum con un grito poderoso, reminiscente de los días de Beth con Savages.

You Heartbreaker, You: Un manifiesto de emociones crudas

You Heartbreaker, You, el segundo álbum solista de Jehnny Beth, es una obra que abraza la crudeza y la vulnerabilidad, inspirada en un mundo roto y la necesidad de gritar o susurrar para sobrevivir. “Vivimos en tiempos oscuros, llenos de drama y tragedia bárbara. Me quedó claro que, en estos tiempos, o aprendemos a gritar muy bien, o aprendemos a susurrar”, explicó Beth. Grabado y producido por Johnny Hostile en su estudio 20L07 en Francia, el álbum de nueve pistas retoma la urgencia punk de Savages, pero con un enfoque más experimental que combina rock alternativo, industrial y trip-hop. La portada, inspirada en grafitis de amantes despechados como “You cheating bastard”, refleja el tono visceral del disco, según Beth: “Es un eco del mundo que recibo. Si tu corazón no está roto, entonces no está funcionando”. El álbum, que sigue a su debut To Love Is To Live (2020) y su colaboración con Bobby Gillespie en Utopian Ashes (2021), promete ser un “monstruo Frankenstein” que recompone fragmentos rotos sin pulirlos.

Gira europea: Caos íntimo en el escenario

Jehnny Beth llevará You Heartbreaker, You a los escenarios con una extensa gira europea que comienza el 11 de octubre de 2025 en Le Grand Mix, Tourcoing, Francia, y culminará con dos noches consecutivas en Londres: el 30 de octubre en Electrowerkz y el 31 de octubre en The Camden Assembly. La gira incluye paradas en París, Lyon, Milán, Berlín, Ámsterdam, Colonia, Zúrich, Múnich y Praga, con tres fechas en Alemania que han generado gran expectación. Además, Beth actuará como telonera de Queens of the Stone Age en el Rock N Roll Circus Festival en Sheffield los días 27 y 28 de agosto, y ofrecerá un DJ set en Glastonbury 2025 en junio.

Lamentablemente, por el momento no hay fechas confirmadas en España para 2025, aunque esperamos que esto cambie muy pronto.

Tracklist de Jehnny Beth – You Heartbreaker, You

Broken Rib No Good for People Obsession Out of My Reach I Still Believe Reality Stop Me Now High Resolution Sadness I See Your Pain

Jehnny Beth: De Savages a un icono solista

Jehnny Beth, nacida como Camille Berthomier en Francia, saltó a la fama como la carismática líder de Savages, la banda post-punk londinense formada en 2011. Su debut Silence Yourself (2013) y su continuación Adore Life (2016) fueron aclamados por su intensidad cruda y feminista, con sencillos como Husbands y Adore. Tras la pausa de Savages, Beth lanzó su primer álbum solista, To Love Is To Live (2020), un trabajo introspectivo que exploró amor y vulnerabilidad, seguido por Utopian Ashes (2021), una colaboración con Bobby Gillespie de Primal Scream. Además de la música, Beth ha destacado como actriz, con roles en Anatomía de una caída (2023), nominada a cinco premios Óscar, y como presentadora del programa Echoes, consolidándose como una figura multidisciplinaria.

Con Obsession y You Heartbreaker, You, Jehnny Beth reafirma su lugar como una de las artistas más audaces del panorama actual. Su capacidad para canalizar emociones intensas, desde el susurro hasta el grito, la distingue como una narradora única que no teme exponer las fracturas del alma. Mientras se prepara para su gira europea y el lanzamiento de su álbum, Beth sigue rompiendo barreras, demostrando que el arte verdadero nace de la valentía y la autenticidad. Obsession es solo un adelanto de lo que promete ser un disco inolvidable, cementando su legado como una fuerza transformadora en la música y más allá.

