Jello Biafra, hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral, agradece el apoyo mientras inicia su rehabilitación

El histórico exvocalista de Dead Kennedys, Jello Biafra, ha sido hospitalizado después de sufrir un derrame cerebral hemorrágico provocado por la hipertensión, según confirmó su sello Alternative Tentacles en un comunicado. El músico de 67 años fue ingresado el pasado sábado tras desplomarse en su casa, un episodio que él mismo ha relatado con la crudeza y el humor negro que siempre lo han acompañado. “Salté de la cama porque tenía que ir al baño, y mi pierna izquierda simplemente se vino abajo. Me caí al suelo y tampoco pude frenar la caída con el brazo izquierdo porque no funcionaba. Intenté levantarme y no pude. Ahí pensé: ‘Oh, mierda, estoy teniendo un derrame’”, explicó en su mensaje público.

Biafra permanece hospitalizado pero estable, y su entorno asegura que está recibiendo la atención necesaria. Desde Alternative Tentacles han querido tranquilizar a los seguidores: “Estamos muy agradecidos de que esté bien y recibiendo los cuidados que necesita. Iremos informando cuando sea posible”. El propio artista reconoce que le espera un proceso largo: “Aún tengo muchas cosas buenas dentro de mí, pero ahora toca rehabilitar mucho”.

La noticia llega en un momento en el que su figura seguía muy presente en la escena punk. Aunque abandonó Dead Kennedys en 1986 y no ha participado en las formaciones posteriores, su nombre ha seguido ligado a la banda por disputas legales y por la continua reivindicación de su legado. El año pasado, por ejemplo, se subió al escenario con King Gizzard & The Lizard Wizard para interpretar “Police Truck”, recordando la vigencia de un repertorio que marcó a generaciones enteras.

Mientras Biafra se recupera, su caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la salud en una generación de músicos que definió el punk desde la visceralidad, la resistencia y la confrontación. Su mensaje, directo y sin dramatismos, encaja con la figura que siempre ha sido: un agitador cultural que nunca ha tenido miedo de mirar de frente incluso los momentos más duros.

Jello Biafra, cuatro décadas de provocación política y punk incendiario

La carrera de Jello Biafra es una de las más influyentes del punk estadounidense. Como vocalista y letrista de Dead Kennedys, fue responsable de algunos de los discos más emblemáticos del género, como Fresh Fruit for Rotting Vegetables, Plastic Surgery Disasters o Frankenchrist, donde combinó sátira política, crítica social y una teatralidad corrosiva. Tras dejar la banda en 1986, centró su actividad en el spoken word, el activismo y su sello Alternative Tentacles, además de colaborar con artistas como The Melvins, DOA o NOMEANSNO. Su estilo —ácido, combativo y profundamente político— lo convirtió en una figura clave del punk y en una voz incómoda para el poder. A día de hoy, su influencia sigue siendo palpable en la música, la contracultura y el discurso crítico contemporáneo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.