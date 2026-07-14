Jennifer Finch, bajista de L7, ha sido diagnosticada con una forma agresiva de cáncer cerebral, según ha confirmado la propia banda este lunes 13 de julio. La noticia llega apenas dos meses después de que el emblemático cuarteto de Los Ángeles anunciara su gira de despedida, «The Last Hurrah Tour», que Finch no podrá acompañar debido a su estado de salud. Familiares, amigos y colaboradores han puesto en marcha una campaña de GoFundMe para ayudar a cubrir los costes del tratamiento y los cuidados que la bajista de L7 necesita en este momento.

Un diagnóstico que se complicó con rapidez

Según el comunicado compartido por la banda, lo que en un primer momento se creía una condición abordable mediante tratamiento y un ciclo completo de radioterapia progresó con rapidez. Complicaciones imprevistas obligaron a Finch a someterse a varias cirugías, que han derivado en limitaciones físicas importantes. Actualmente necesita atención médica continuada, rehabilitación y asistencia profesional en su domicilio. La campaña de GoFundMe busca cubrir los gastos de enfermería, equipamiento médico, terapia física y del habla, además de ayudar a recuperar gastos médicos y legales ya asumidos, y a preservar el legado artístico de Finch, incluyendo un archivo de su obra y un proyecto creativo que tenía previsto completar el próximo año.

Debido a su diagnóstico, Finch no participará en la etapa estadounidense de otoño de «The Last Hurrah Tour», la gira que se había planeado cuando las cuatro integrantes de la banda gozaban de buena salud. La propia bajista ha pedido a sus compañeras que continúen adelante con el tour tal y como estaba previsto. Donita Sparks, cantante y guitarrista de L7, ha declarado: «Estamos todas devastadas por la noticia», y ha añadido que la banda está protegiendo la privacidad y dignidad de Finch mientras ayuda a reunir los recursos que necesita con urgencia.

De «Sugar Babydoll» a los himnos de «Bricks Are Heavy»: la huella de Jennifer Finch

Jennifer Finch lleva ligada a la escena del rock underground estadounidense desde finales de los años 80. Antes de unirse a L7, cofundó junto a Courtney Love y Kat Bjelland la banda Sugar Babydoll, germen a partir del cual acabarían formándose tanto Hole como Babes in Toyland. Como bajista de L7, Finch fue una pieza fundamental durante la etapa de mayor proyección del grupo en los años 90, participando en discos como Bricks Are Heavy (1992), producido por Butch Vig y que incluía el sencillo «Pretend We’re Dead», uno de los himnos del rock alternativo de la década. Finch dejó la banda en 1996, antes de que L7 entrara en un receso indefinido en 2001. Tras su marcha, formó parte de proyectos como OtherStarPeople y the Shocker, fundó su propio sello, Little Pusher Records, y ha desarrollado una extensa carrera como fotógrafa y artista multidisciplinar.

Ese perfil polifacético, a caballo entre la música y las artes visuales, es precisamente lo que hace que la noticia resuene con especial fuerza entre quienes han seguido de cerca la trayectoria de L7 más allá de los escenarios: Finch nunca dejó de ser una figura activa de la escena, incluso después de abandonar la banda. Su regreso junto a L7 llegó en 2014, cuando el grupo se reunió tras el impulso del documental L7: Pretend We’re Dead (2016), lo que llevó a la publicación de Scatter the Rats (2019), su primer álbum en veinte años a través de Blackheart Records, el sello de Joan Jett. Fue precisamente con esa formación reunida, la que el público conoce y quiere, con la que la banda había planeado su despedida definitiva de los escenarios.

Una gira de despedida que continúa, con Finch en el corazón de la banda

L7, formada en 1985 en Los Ángeles por Donita Sparks y Suzi Gardner, se convirtió en una de las bandas más influyentes del rock alternativo y feminista de los años 90, cofundando además la organización Rock for Choice, que impulsó conciertos benéficos con artistas como Joan Jett y Nirvana. Tras el anuncio de «The Last Hurrah Tour» el pasado mayo, la banda confirmó que la etapa estadounidense arrancará el 9 de octubre en Phoenix y concluirá el 14 de noviembre con un concierto especial en su ciudad natal, Los Ángeles, con paradas en Nueva York, Washington D.C., Nashville, Chicago y Seattle, entre otras ciudades.

La banda ha dejado claro que su prioridad inmediata es acompañar a Finch en este proceso y ayudar a difundir la campaña de GoFundMe entre fans, amigos y la comunidad creativa que ha rodeado a L7 durante las últimas cuatro décadas. La gira, tal y como pidió la propia bajista, seguirá adelante como estaba previsto, pero la ausencia de Finch sobre el escenario será, sin duda, una presencia constante en el ánimo de sus compañeras y de un público que lleva más de treinta años acompañando a esta banda.

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