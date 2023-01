Jeremiah Green, baterista de Modest Mouse, muere a los 45 por un cáncer

El mundo de la música he empezado el año con una triste pérdida tras conocerse la noticia de la muerte de Jeremiah Green, baterista de Modest Mouse. Green, de tan solo 45 años, había sido diagnosticado con cáncer en etapa cuatro el mes pasado y estaba en tratamiento, como os informamos la semana pasada. En una conmovedora publicación en Instagram, la banda anunció que Green había fallecido en las primeras horas del día de Año Nuevo.

El cofundador de Modest Mouse, Isaac Brock, habló con los fans en las redes sociales en los días previos a la muerte de Green, asegurándoles que el tratamiento del baterista «iba bien y estaba marcando una diferencia positiva». Sin embargo, tras las esperanzadoras noticias iniciales, su fallecimiento ha conmocionado a muchos. En su publicación de Instagram, la banda escribió: «Se acostó a descansar y simplemente se desvaneció. Nos gustaría decir un montón de palabras bonitas en este momento, pero simplemente no es el momento. Estas vendrán más tarde, y de muchas personas.»

Green, que creció en el área de Seattle, cofundó Modest Mouse en 1993 con Brock y el bajista Eric Judy. A pesar de su salida de la banda en 2003, se reincorporó en 2004 y continuó haciendo música con el grupo hasta su muerte. Además de su trabajo con Modest Mouse, Green también tocó con otros artistas, incluidos Satisfact, Red Stars Theory y Psychic Emperor.

Fans y músicos han recurrido a las redes sociales para presentar sus respetos a Green y ofrecer sus condolencias a sus seres queridos. Johnny Marr, que tocó con Modest Mouse en su álbum de 2007 We Were Dead Before The Ship Even Sank, describió a Green como «mi amigo, compañero de banda y el músico más creativo que he conocido». Ross Jarman de The Cribs, quien realizó una gira con Modest Mouse a principios de este año y tiene una conexión musical de larga data con la banda, escribió: «Difícil de creer. Enviando amor a toda la familia / seres queridos de @modestmouse. Jeremiah, I’ Estoy agradecido por el tiempo que pasamos con ustedes en 2022. Descanse en paz».

La muerte de Green es una trágica pérdida para la comunidad musical y le echaremos mucho de menos. Descansa en paz, Jeremiah.