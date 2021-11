Jesse Hughes (Eagles of Death Metal) anuncia un EP con eléctricas versiones de clásicos navideños

Artista

Eagles of Death Metal

¿Por qué es noticia?

Jesse «Boots Electric» Hughes, cantante y líder de Eagles of Death Metal, publicará un EP con seis estimulantes villancicos en formato CD y digital el próximo 19 de noviembre.

Sobre la canción y el vídeo

Yeah

Sobre el disco

Hughes le pone su firma sonora a su alter ego, Boots Electric, para estamparla en media docena de eléctricas interpretaciones de clásicos tan navideños como «God Rest Ye Merry Gentlemen», «Put A Little Love In Your Heart», «O Holy Night», «Little Drummer Boy» y «Little Town Of Bethlehem«. La joya sonora del EP es una gloriosa y extraordinaria version a capella de «O Holy Night» en la que cantan Hughes y su compañero en EODM, Joshua Homme.

Eagles of Death Metal – O Holy Night

Tracklist del disco

God Rest Ye Merry Gentlemen Put A Little Love In Your Heart O Holy Night Little Drummer Boy Little Town Of Bethlehem O Holy Night (A Cappella)

Sobre Eagles Of Death Metal

Axel Rose les hizo promo gratis cuando les insultó durante un concierto en el que Homme y los suyos abrían para Guns and Roses. Era la gira de Death by Sexy (2006), su segundo álbum. Josh Homme, guitarrista de Queens Of Stone Age, había formado la banda junto con Jesse Hughes ocho años antes, en el 98, porque, según dijo él mismo, era un esquizofrénico musical y necesitaba tener dos bandas. No tienen nada de death metal, si acaso blues rock de actitud punk, mucho sentido del humor y una colección de canciones salvajes.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!