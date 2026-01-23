Jessie Ware abre una nueva etapa con un single que apuesta por el amor, la teatralidad y el pop más luminoso

El regreso de Jessie Ware era cuestión de tiempo, pero I Could Get Used To This confirma algo más que un simple retorno: es la declaración de intenciones de una artista que ha encontrado un espacio propio donde el romance, la celebración y la teatralidad conviven con un pop elegante y expansivo. El single, publicado el 23 de enero de 2026, funciona como la puerta de entrada a una nueva era creativa en la que Ware abraza sin complejos la influencia de divas como Grace Jones, Whitney Houston y Barbra Streisand, referencias que ella misma cita como pilares de este nuevo sonido.

El tema llega acompañado de un videoclip dirigido por Fa & Fon, una pieza escénica y coreografiada que refuerza la estética grandilocuente que Ware quiere imprimir a su próximo álbum. La artista describe esta nueva etapa como “un jardín lleno de dioses y diosas”, un espacio simbólico donde el placer y la emoción se convierten en motores creativos. La canción fue escrita junto a Miranda Cooper, Sophia Brenan y Jon Shave, figuras clave del pop británico contemporáneo, y marca además el primer “key change” de la carrera de Ware, un detalle técnico que subraya su voluntad de experimentar sin perder accesibilidad.

Medios como Consequence destacan que este lanzamiento muestra a una Ware “más libre”, canalizando la grandeza del pop clásico desde una perspectiva moderna y sensual, mientras que Our Culture subraya el carácter “intoxicante” del single y su papel como apertura conceptual de un nuevo universo sonoro.

El lanzamiento llega tras un periodo de actividad selectiva pero significativa: su aclamado álbum That! Feels Good! (2023) alcanzó el top 3 en Reino Unido y obtuvo una nominación al Mercury Prize, consolidando su estatus como una de las voces más sólidas del pop británico reciente. Además, su actuación en Glastonbury 2024 —donde interpretó Lift You Up junto a Romy— y su participación en el décimo aniversario de Choose Love en el Royal Albert Hall demuestran que Ware continúa expandiendo su presencia escénica con confianza y ambición.

Entre la sofisticación y la pista de baile: la evolución sonora de Jessie Ware

La trayectoria de Jessie Ware es un ejemplo de cómo una artista puede evolucionar sin perder coherencia. Desde su debut con Devotion (2012), un álbum que la situó de inmediato en el mapa del pop sofisticado gracias a temas como Wildest Moments, Ware ha ido ampliando su paleta sonora sin renunciar a la elegancia que la caracteriza. Su segundo trabajo, Tough Love (2014), profundizó en un pop más pulido y emocional, mientras que Glasshouse (2017) exploró un enfoque más íntimo y centrado en la voz, consolidando su reputación como intérprete versátil y técnicamente impecable. Con What’s Your Pleasure? (2020), Ware dio un giro decisivo hacia la pista de baile, abrazando el disco y el house con una frescura que la situó entre los lanzamientos más celebrados del año por medios como Pitchfork y The Line of Best Fit.

Ese impulso continuó con That! Feels Good! (2023), un álbum que amplió aún más su universo festivo y hedonista, reforzando su identidad como una artista que entiende la música pop como un espacio de libertad, placer y conexión emocional. Su capacidad para colaborar con productores y compositores de alto nivel —desde James Ford hasta Stuart Price— ha sido clave para mantener un sonido en constante evolución. A lo largo de su carrera, Ware ha demostrado que puede moverse entre géneros sin perder autenticidad, construyendo un catálogo que combina sofisticación, accesibilidad y una sensibilidad vocal única. Con I Could Get Used To This, abre un nuevo capítulo que promete mantener esa línea ascendente, reafirmando su lugar como una de las figuras más interesantes del pop contemporáneo.

