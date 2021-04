Jessie Ware estrena “Please” y anuncia la reedición de “What’s Your Pleasure?”

El primer sencillo del año por parte de Jessie Ware es Please, el cual vendrá en la reedición de Whats Your Pleasure? The Platinum Pleasure Edition. El lanzamiento llegará el próximo 11 de junio, y no solo tendrá nuevas versiones de algunas canciones, sino que también estarán presentes otras seis que se quedaron fuera de la edición del disco del año pasado.

Acerca de esta edición, Ware informa: “Tuve una respuesta asombrosa a What’s Your Pleasure? así que no quería que se encendieran las luces y se terminase la fiesta. Please está lleno de optimismo y listo para ser tocado en un lugar donde todos podamos estar juntos y coquetear, bailar, tocarnos y besarnos. Una maravillosa excusa para evitar que la fiesta termine”.

La canción tiene algunos toques electrónicos, un poco de funk, dance, y bueno, para qué describirla si la puedes escuchar a continuación: