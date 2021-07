Jethro Tull salen del letargo y publicarán su primer disco desde 1999

Decir Jethro Tull es automáticamente hacer mención a una de las mayores leyendas del rock progresivo, con una larga carrera a sus espaldas, que para nuestra sorpresa, tendrá un nuevo capítulo con el lanzamiento de The Zealot Gene, su primer álbum de estudio en 22 años.

La banda ha suscrito un nuevo contrato discográfico con InsideOutMusic / Sony Music, lo que ha llevadio a esta decisión, como explica su líder Ian Anderson. “Después de 54 años en el mundo de la grabación musical, es un gran placer firmar con una compañía discográfica que me recuerda, en muchos sentidos, al antiguo sello Chrysalis, tanto como independiente como en sus últimos años como socios de EMI. Aquí hay verdaderas personas de la música apasionados por lo mejor y más creativo de la música rock. Esperamos una relación larga y fructífera y más lanzamientos en el futuro”.

Aún no hay fecha oficial para el lanzamiento, pero estaremos atentos ya que los fans de la banda llevan esperando desde J Tull Dot Com en 1999, con un paréntsis para el The Jethro Tull Christmas Album de 2003.