Jill Scott vuelve con fuerza: un regreso esperado que celebra comunidad, creatividad y rompe una década de silencio discográfico

Jill Scott está de vuelta. Once años después de Woman (2015), la artista de Filadelfia anuncia su sexto álbum, To Whom This May Concern, que verá la luz el 13 de febrero a través de The Orchard. La noticia, adelantada por Pitchfork, confirma lo que sus seguidores llevaban tiempo deseando: un regreso musical en toda regla, acompañado de un single luminoso, Beautiful People, que funciona como declaración de intenciones.

El nuevo trabajo llega tras una década en la que Jill Scott ha diversificado su carrera entre la actuación —con papeles en First Wives Club o Love Beats Rhyme— y giras puntuales, como la celebrada ruta de aniversario de Who Is Jill Scott?: Words and Sounds, Vol. 1 en 2023. Ahora, la artista vuelve a situar la música en el centro con un álbum que se construye alrededor de la “conectividad, humanidad y hogar colectivo”, conceptos que siempre han atravesado su obra.

To Whom This May Concern llega cargado de colaboraciones de peso: Ab-Soul, J.I.D., Tierra Whack y Too $hort, además de una lista de productores que mezcla tradición y modernidad: Om’Mas Keith, DJ Premier, Trombone Shorty, Adam Blackstone, Camper, Andre Harris o Seige Monstacity, entre otros. El resultado promete un álbum diverso, ambicioso y profundamente personal, algo que la propia Scott adelantó en redes sociales al afirmar que este disco es, literalmente, un acto de compartir.

El single Beautiful People funciona como una carta de presentación perfecta: un tema cálido, con un groove suave y un mensaje de celebración colectiva que encaja con la visión espiritual y social que siempre ha caracterizado a la artista. Si algo ha demostrado Jill Scott en sus más de dos décadas de carrera es que su música no solo suena: acompaña, abraza y construye comunidad. Y este regreso parece decidido a reforzar esa misión.

Una voz que definió una era: la trayectoria de Jill Scott y su impacto en el soul contemporáneo

Jill Scott es una de las voces más influyentes del neo-soul y del R&B de las últimas dos décadas. Su irrupción a finales de los noventa como poeta y artista de spoken word llamó la atención de Ahmir “Questlove” Thompson, quien la incorporó al colectivo Soulquarians, un semillero creativo del que también surgieron figuras como Erykah Badu, D’Angelo o Common. Ese impulso inicial desembocó en su debut, Who Is Jill Scott?: Words and Sounds, Vol. 1 (2000), un álbum que redefinió el soul contemporáneo y que fue nominado al Grammy a Mejor Álbum de R&B. Su mezcla de sensualidad, introspección y sofisticación musical la situó rápidamente como una figura central del género. A partir de ahí, Scott consolidó una discografía sólida con trabajos como Beautifully Human: Words and Sounds Vol. 2 (2004), The Real Thing: Words and Sounds Vol. 3 (2007), The Light of the Sun (2011) y Woman (2015), cada uno ampliando su paleta sonora y su capacidad narrativa.

Más allá de los discos, la carrera de Jill Scott ha estado marcada por una versatilidad poco común. Su presencia en televisión, cine y teatro ha reforzado su imagen como artista total, capaz de moverse entre disciplinas sin perder autenticidad. Su voz —cálida, poderosa, profundamente expresiva— se ha convertido en un sello reconocible que ha influido a toda una generación de cantantes de R&B y soul alternativo. Su capacidad para abordar temas como el amor propio, la espiritualidad, la identidad afroamericana o la intimidad emocional la ha convertido en una figura imprescindible para entender la evolución del género en el siglo XXI. Con To Whom This May Concern, Scott no solo regresa: reafirma su lugar como una narradora esencial de la experiencia humana, una artista que sigue creciendo sin renunciar a sus raíces.

