Jimi Hendrix Experience: un documental y un álbum en vivo revelan el camino hacia la fama del genio de la guitarra

¿Te gustaría conocer los inicios de la carrera de uno de los mejores guitarristas de la historia? Pues no te pierdas el nuevo documental y el álbum en vivo que se publicarán el próximo mes sobre Jimi Hendrix Experience, la banda que lanzó al estrellato a Jimi Hendrix.

El documental, titulado From The Monkees To The Hollywood Bowl, narra la trayectoria del músico desde su participación en el festival de Monterey Pop en 1967, donde sorprendió al mundo con su espectacular actuación, hasta su consagración en el Hollywood Bowl, donde abrió para The Mamas & The Papas.

El documental cuenta con testimonios de artistas como Micky Dolenz, Chas Chandler, Noel Redding y Mitch Mitchell, que formaron parte de la historia de Hendrix. También incluye imágenes inéditas del guitarrista, grabadas poco antes de que alcanzara el reconocimiento mundial con su álbum debut Are You Experienced.

El álbum en vivo, por su parte, recoge el concierto que Jimi Hendrix Experience ofreció en el Hollywood Bowl el 18 de agosto de 1967, y que fue uno de los más importantes de su carrera. En él se pueden escuchar temas clásicos como The Wind Cries Mary, Foxey Lady, Fire y Purple Haze, todos ellos interpretados con la maestría y el carisma que caracterizaban a Hendrix.

El álbum también contiene una versión del tema Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de The Beatles, que Hendrix tocó como homenaje a la banda de Liverpool y que se trata de una muestra más del talento y la versatilidad del guitarrista, capaz de adaptar cualquier canción a su estilo único.

Si eres fan de Jimi Hendrix o simplemente quieres descubrir más sobre su legado musical, no te pierdas este documental y este álbum en vivo, que estarán disponibles a partir del 10 de noviembre. Te aseguramos que te quedarás impresionado con la magia y la energía que desprendía este genio de la guitarra.

Tracklist de «‘«Jimi Hendrix Experience: Hollywood Bowl August 18, 1967«

Side One

Introduction

‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’

‘Killing Floor’

‘The Wind Cries Mary’

‘Foxey Lady’

‘Catfish Blues’

Side Two

‘Fire’

‘Like a Rolling Stone’

‘Purple Haze’

‘Wild Thing’