Joan As Police Woman anuncia nuevo álbum “The Solution is Restless” con Dave Okumu y el fallecido Tony Allen

La cantautora y productora estadounidense Joan Wasser, conocida artísticamente como Joan As Police Woman, lanzará un nuevo disco con la colaboración de Dave Okumu, cantante, compositor, productor y guitarrista, conocido por ser el líder de la banda The Invisible, y el fallecido baterista, compositor y compositor nigeriano Tony Allen.

The Solution is Restless es el título que tendrá este noveno álbum de Wasser. Tiene como fecha prevista de lanzamiento el próximo día 5 de noviembre a través de PIAS Recordings. Para hacer la espera más llevadera a sus fans, la artista ya ha compartido el primer single que se incluirá en el disco Take Me To Your Leader.

En un comunicado de prensa, Wasser comentaba que comenzó a grabar el álbum durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus. Y afirmó que Take Me To Your Leader es su canción “más incendiaria”. “La escribí viendo a Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, navegar en 2020. En mi mundo de los sueños, Estados Unidos pide reunirse con ella para aprender a dirigir mejor el país”, explicaba la cantante de Biddeford.

Como ya os contábamos, Tony Allen colaboró en este disco. Es una de las últimas grabaciones de estudio de Allen, que murió en abril de 2020. Wasser y Allen se conocieron en 2019 a través de su viejo amigo Damon Albarn. Meses antes de reunirse en el estudio de grabación para este proyecto, Wasser y Allen interpretaron juntos en directo una canción de Nina Simona.

El músico, cantante, compositor y productor discográfico inglés Damon Albarn también colabora en The Solution is Restless en el tema Get My Bearings. Wasser colaboró anteriormente en con él, en el proyecto Gorillaz para la edición de lujo del álbum de Albarn de 2020, Song Machine, Season One: Strange Timez.

En mayo, salió a la luz un álbum póstumo de Tony Allen a través de Blue Note, There Is No End. El disco cuenta con colaboraciones de Albarn, Skepta, Danny Brown y Sampa the Great.

Por otro lado, Dave Okumu, de The Invisible, publicará su primer álbum en solitario, Knopperz, en septiembre a través de Transgressive.

Esta será la portada de The Solution is Restless:

📣 New Album “The Solution Is Restless” Nov 5 @piasrecordings recorded with Tony Allen @t_allenafrobeat x Dave Okumu x Pre-order LP/CD & Digital here https://t.co/sTG3dPikV1 pic.twitter.com/gW16pTviSV — JOAN AS POLICE WOMAN (@JOANPOLICEWOMAN) July 13, 2021

Aquí os dejamos la tracklist completa del disco y el single Take Me To Your Leader:

1. ‘The Barbarian’

2. ‘Get My Bearings’ (feat. Damon Albarn)

3. ‘Take Me To Your Leader’

4. ‘Masquerader’

5. ‘Dinner Date’

6. ‘Enter the Dragon’

7. ‘Geometry of You’

8. ‘The Love Has Got Me’

9. ‘Perfect Shade of Blue’

10. ‘Reaction’