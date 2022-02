Joan As Police Woman llenará, de su íntimo soul, la sala 16 toneladas de Valencia

La cantautora estadounidense Joan As Police Woman (nombre real Joan Wasser) llenará, de su íntimo soul, la sala 16 toneladas de Valencia el día 24 de febrero de 2022 en un concierto donde reinará la elegancia de su voz y el saber hacer de su banda.

Recordemos que su último trabajo en larga duración es The Solution Is Restless (PIAS Recordings, 2021) que lanzó junto a Dave Okumu y a Tony Allen -fallecido en 2020-. Pero la discografía de Joan As Police Woman se compone de 10 LP’s, 5 recopilaciones, 1 EP y multitud de singles. Amén de infinitas colaboraciones como violinista, cantante o arreglista.

La versatilidad de Joan, junto a su valentía para experimentar e innovar, hacen de Wasser una artista multidisciplinar y la eleva a un estatus superior musicalmente hablando. Y se refleja en sus directos como un pasaje bíblico agrandando el predicar de sus miembros, dejando a sus miembros incrédulos del espectáculo que observan.

El concierto empezará a las 21:30 bajo la supervisión del pasaporte Covid para acceder a la sala, aunque disfrutaremos de unas medidas de seguridad ya bastante relajadas.

La sala 16 toneladas se encuentra en la ciudad de Valencia, en la calle Ricardo Micó -cercana al centro de la ciudad-, y abre sus puertas en el año 2014 como sala de música en directo, sesiones de baile y de discoteca cuidando todos y cada uno de los detalles para su buena acústica, iluminación, etc. Desmarcándose del resto para llegar a ser una sala muy apreciada por sus artistas y por su público.

Mira el video de Take Me To Your Leader, de su último álbum The Solution Restless. Y consulta otras fechas de su gira, más abajo.

+ conciertos de Joan As Police Woman

23 de febrero – La Nau (Barcelona)

25 de febrero – Las Armas (Zaragoza)

26 de febrero – El Sol (Madrid)

Consulta más fechas y compra la entradas aquí.