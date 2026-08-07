Joan Jett ha cancelado sus dos próximos conciertos programados en septiembre después de someterse a una intervención quirúrgica por una fractura vertebral. La noticia se confirmó el pasado miércoles a través de las redes sociales de la artista, y llega apenas un mes después de que cerrara su primera gira como cabeza de cartel en Reino Unido en 16 años, un parón que pilla por sorpresa a una de las figuras más constantes del rock estadounidense de las últimas cuatro décadas.

Una operación que obliga a parar

El equipo de Joan Jett explicó lo sucedido con un comunicado publicado en sus stories de Instagram: «Tras una lesión reciente, Joan Jett se ha sometido a una cirugía ortopédica por una fractura vertebral y comenzará el proceso de recuperación necesario». La decisión, según el mismo texto, se tomó en estrecha consulta con su equipo médico, y obliga a cancelar su actuación del 5 de septiembre en Costa Mesa (California) y la del 24 de septiembre en Louisville (Kentucky), esta última enmarcada en el festival Bourbon and Beyond.

El comunicado insiste en que se trata de una pausa y no de una despedida: «Aunque a Joan le duele decepcionar a sus fans, va a dedicar este tiempo a centrarse en la fisioterapia y en la curación», añadiendo que la artista tiene intención de seguir ofreciendo grandes conciertos durante muchos años más. Con estas dos cancelaciones, Joan Jett se queda sin fechas confirmadas en lo que resta de 2026, un calendario que hasta ahora había sido especialmente intenso.

De hecho, la lesión llega en un momento particularmente activo de su carrera. Apenas unas semanas antes del anuncio, Joan Jett and the Blackhearts habían completado su primera gira británica como cabezas de cartel en 16 años, un tramo de conciertos que la propia artista definía como una de las partes que más disfruta de su trabajo. En una entrevista con Far Out Magazine el pasado abril, explicaba que subirse a un escenario y ver disfrutar al público en directo es, sencillamente, lo que más le gusta de dedicarse a la música, y que no necesita ningún ritual concreto para mantenerse inspirada: le basta con seguir conectada a la vida.

Más de cuatro décadas de rock sin pausas hasta ahora

Joan Jett lleva desde finales de los años setenta siendo una referencia ineludible del rock hecho por mujeres, primero al frente de The Runaways y después con Joan Jett and the Blackhearts, con quienes firmó himnos que siguen sonando en cualquier lista de clásicos del género: “I Love Rock ‘n’ Roll”, “Bad Reputation” o su versión de “I Hate Myself for Loving You” forman parte del imaginario colectivo del rock desde hace más de cuarenta años. Su ingreso en el Rock and Roll Hall of Fame en 2015 confirmó lo que ya era evidente desde hacía tiempo: pocas carreras han combinado con tanta coherencia la actitud punk con el instinto pop. Además de su propia discografía, Jett ha ejercido durante años de productora y mentora de nuevas generaciones de bandas de rock lideradas por mujeres a través de su sello Blackheart Records, uno de los primeros sellos independientes fundados y dirigidos íntegramente por una artista.

Precisamente esa constancia es lo que hace más llamativa esta pausa forzada. Joan Jett ha sido una presencia casi ininterrumpida en los escenarios durante las últimas décadas, encadenando giras, festivales y colaboraciones sin apenas parones prolongados, y manteniendo un ritmo de directos que muchos artistas de generaciones mucho más jóvenes no podrían igualar. La fractura vertebral que ahora la obliga a cancelar sus últimas fechas de 2026 llega, según ha explicado su equipo, tras una lesión reciente cuyo origen no se ha detallado públicamente, y su recuperación pasará ahora por un proceso de fisioterapia antes de plantearse un regreso a los escenarios.

La baja pesa especialmente por el contexto de una de las citas afectadas. El concierto cancelado en Louisville formaba parte del cartel de Bourbon and Beyond, uno de los festivales de rock y blues más consolidados del calendario estadounidense, donde Joan Jett and the Blackhearts estaban llamados a actuar el 24 de septiembre. La otra fecha afectada era su concierto del 5 de septiembre en Costa Mesa, California.

Por el momento, ni Joan Jett ni su equipo han confirmado nuevas fechas para sustituir los conciertos cancelados, aunque el comunicado deja claro que la intención es volver en cuanto la recuperación lo permita. Mientras tanto, la artista deja tras de sí un 2026 cargado de actividad: entre la gira británica y su presencia constante en festivales a ambos lados del Atlántico, el año iba camino de convertirse en uno de los más intensos de su trayectoria reciente antes de este parón inesperado

¿Habíais tenido la oportunidad de ver a Joan Jett en directo? ¿Creéis que veremos pronto nuevas fechas anunciadas para 2027?

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