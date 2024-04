Joanne Shaw Taylor libera sus demonios internos en «Devil in Me»

El rock y el blues son libertad, pasión, sentimiento y rebelión en forma de música. Su ritmo corre por las venas y nos hace sentir vivos. El rock y el blues son el lenguaje universal que une a las almas salvajes.

Cuando el rock y el blues suenan las preocupaciones desaparecen y solo queda la magia de la música. Ambos son los géneros musicales de mayor popularidad en el mundo. Forman parte de la estética, de la cultura y de la filosofía de vida de nuestras sociedades desde que hicieron su eclosión generaciones atrás. Es así como lo siente Joanne Shaw Taylor, ex ganadora del famoso premio de blues británico a la mejor vocalista femenina.

Hace escasos días Joanne acaba de publicar Devil In Me, el último sencillo de su esperado álbum, Heavy Soul, el cual verá la luz el próximo 7 de junio a través de Journeyman Records. El album incluirá los temas Sweet Lil Lies, All the Way from America, Black Magic, Drowning in A Sea of Love, A Good Goodbye, Heavy Soul, Wild Love, Someone Like You, Devil in Me y Change of Heart.

Devil in Me es un tema producido por el legendario Kevin Shirley (The Black Crowes, Journey, Aerosmith). La guitarrista número 1 en ventas, profundiza los reinos más sombríos del soul y del rock blues. Su contenido libera las luchas personales y las facetas más oscuras de las relaciones humanas. Su maestría es excitante.

Recordemos que fue descubierta por Dave Stewart de Eurythmics a la edad de 16 años y rápidamente fue reconocida por sus ardientes habilidades de guitarra y su sensual voz. Ya en 2021, con su disco The Blues Album, llegó a la cima más alta de las listas rock-blues de la revista Billboard.

