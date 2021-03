Jodie Cash se pasa al castellano con su nuevo disco “Mil Noches”

Ya tenemos aquí Mil Noches, el nuevo disco de Jodie Cash, y primero en el que abandona el inglés para abrazar el castellano.

Si algo tenían claro Jodie Cash, Toni Espelta y Toni del Amo cuando decidieron entrar a grabarlo era el amplio abanico de caminos que podía deparar su destino, incluso sin intención de ello. El álbum surge del nuevo proyecto de Jodie y sus compañeros rebautizado como Jodie Cash, una vez finiquitada su etapa en Jodie Cash Fingers. Y sí, es el primer larga duración que publican en su lengua materna, el castellano.

Este componente ya denota un claro cambio en el rumbo que llevaba hasta el momento el trío. El álbum se compone de nueve composiciones y una adaptación al castellano del mítico tema Take it easy de Jackson Browne y Glenn Frey, popularizada por The Eagles bajo el nombre de Siempre libre, el cual fue elegido para finalmente ser el single principal del álbum.

Mil noches no es sólo el nombre de un disco que ha dado ya muchos viajes antes de ser publicado, es un claro mensaje de tres músicos de calle que se han matado a trabajar, tocando y girando sin parar, con problemas incluso de salud en épocas de mucho trabajo, por hacer un trabajo no menos que profesional. Este nuevo trabajo recoge muchas influencias de todo lo que han vivido juntos y de lo que se han alimentado y múltiples colaboraciones de grandes músicos del panorama musical barcelonés con un claro sonido nacional, fresco y de fácil llegada.

Es un viaje por la música de raíces en todas sus vertientes: desde el rock, el country y el blues hasta algunos matices de flamenco, rancheras y el pop. Durante el año 2020 ya lanzaron algunas pistas del mismo, tres temas que no se incluyen en el disco pero que avanzan su sonido: Umbral, Rock Machine y Huella fueron los temas escogidos, siendo el último publicado bajo el sello discográfico de Nashville Gateway Records.

Este hecho es toda una declaración de intenciones, pues queda reflejado que a estos músicos no les para nada ni nadie. El álbum supone para Jodie Cash y los suyos toda una aventura, como lo fue sobre todo en el estudio de grabación, donde además jugó un papel muy importante su productor Micky Forteza, con quien decidieron repetir experiencia tras su primer álbum Rollin’ Swingin. Arreglos de vientos, riffs guitarreros y ducles melodías con una muy presente aparición de coros en toda la producción es lo que se podrá apreciar en este nuevo trabajo de una formación cuánto menos polifacética. ¿Estáis preparados para recibir a este torbellino rock llamado Jodie?:)

JODIE CASH – MIL NOCHES