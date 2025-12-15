Joe Newman se lanza al vacío creativo con su debut en solitario, «The Canyon»

El vocalista de alt-J, Joe Newman, ha decidido dar un paso al frente y mostrar su faceta más personal con The Canyon, su primer álbum en solitario. El disco, disponible exclusivamente en su web oficial, llega tras un periodo de pausa de la banda británica, que celebró recientemente la marca de mil millones de reproducciones de Breezeblocks, el himno de su debut An Awesome Wave.

Newman explicó que este proyecto nació en Los Ángeles junto al productor Carlo de La Garza, y que se nutre de influencias de la música soul, Motown y Americana, aunque sin perder ese toque inquietante y experimental que caracteriza a alt-J. El single Brush Me Like A Horse puede descargarse gratuitamente al suscribirse a su lista de correo, un gesto que subraya la intención del artista de mantener un contacto directo con sus seguidores.

El propio Newman ha descrito The Canyon como un reflejo de los cambios vitales que ha experimentado: convertirse en padre, trabajar fuera de la dinámica de alt-J y rodearse de músicos de sesión en California. Según medios como Stereogum, el álbum representa “su siguiente salto creativo” y confirma que, aunque alt-J se haya tomado un descanso tras la gira de The Dream (2022), su líder sigue explorando nuevos territorios sonoros.

Con este lanzamiento, Newman se suma a la lista de vocalistas de bandas consolidadas que buscan un espacio propio, y lo hace con un disco que promete ser tan íntimo como arriesgado. The Canyon no es solo un experimento paralelo: es la declaración de intenciones de un músico que quiere expandir su universo más allá de los límites de su grupo.

alt-J: una carrera marcada por la experimentación y el éxito global

La historia de alt-J comienza en Leeds en 2007, cuando Joe Newman, Gus Unger-Hamilton, Thom Sonny Green y Gwil Sainsbury formaron la banda mientras estudiaban en la universidad. Su debut An Awesome Wave (2012) fue un fenómeno inmediato: ganó el prestigioso Mercury Prize y colocó a la banda en el mapa internacional gracias a temas como Breezeblocks y Taro. La mezcla de indie rock, electrónica y estructuras poco convencionales se convirtió en su sello distintivo.

Tras la salida de Sainsbury en 2014, el grupo continuó como trío y lanzó This Is All Yours ese mismo año, un álbum que alcanzó el número uno en Reino Unido y consolidó su reputación de innovadores. En 2017 llegó Relaxer, un trabajo más oscuro y minimalista que incluyó el single 3WW y que les valió nominaciones a los Grammy. Su cuarto disco, The Dream (2022), exploró sonidos más accesibles sin perder la complejidad lírica y musical, con canciones como U&Me y Hard Drive Gold.

A lo largo de su trayectoria, alt-J ha demostrado una capacidad única para reinventarse sin perder identidad. Han girado por todo el mundo, encabezado festivales y acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales. La pausa anunciada tras The Dream no significa un final, sino un respiro que ha permitido a Newman explorar su propio camino con The Canyon. La discografía de alt-J sigue siendo un referente del indie experimental contemporáneo, y su influencia se percibe en una nueva generación de bandas que buscan romper moldes.

