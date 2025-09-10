Joe Talbot (IDLES) quiere dirigir su propia película y ya tiene medio camino recorrido

El líder de IDLES, Joe Talbot, ha confesado su intención de dirigir su propia película, un sueño que lleva más de dos décadas gestando. En una entrevista con Grammy.com, el vocalista británico reveló que su experiencia componiendo la banda sonora de Caught Stealing, el nuevo thriller de Darren Aronofsky, ha sido un punto de inflexión creativo.

Talbot escribió nueve canciones inspiradas directamente en el guion del filme, de las cuales cuatro fueron seleccionadas para el corte final: Rabbit Run, Doom, Cheerleader y una versión de Police & Thieves, tema originalmente de Junior Murvin y popularizado por The Clash. El largometraje, protagonizado por Austin Butler, Matt Smith, Zoë Kravitz y Regina King, ha sido descrito por NME como una “nostálgica estampida noventera” con una banda sonora “palpitante” firmada por IDLES.

El vínculo entre Talbot y Aronofsky nació tras coincidir en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Desde entonces, mantuvieron el contacto hasta que el director le propuso colaborar en el proyecto. Talbot, que estudió cine y tiene afinidad por escribir diálogos, abordó la composición desde una perspectiva visual, trabajando junto al compositor Rob Simonsen, quien definió a IDLES como “una orquesta”.

Además de este debut cinematográfico, Talbot adelantó que la banda está inmersa en nuevos proyectos, incluyendo un videojuego y un próximo álbum, sucesor de Tangk (2024), en colaboración con Kenny Beats y Nigel Godrich. También se le vio recientemente en directo junto a Gorillaz, mientras su compañero Mark Bowen colabora con Florence + The Machine en Everybody Scream.

Talbot lo tiene claro: aún le queda mucho por aprender, pero ya está sembrando el terreno para su salto definitivo al cine.

IDLES: del caos al culto, una banda que grita verdades

Desde su irrupción en la escena con Brutalism (2017), IDLES ha redefinido el post-punk británico con una mezcla explosiva de ruido, honestidad y crítica social. Formados en Bristol y liderados por Joe Talbot, el quinteto se ha caracterizado por su energía visceral y letras que abordan temas como la masculinidad tóxica, el duelo, la inmigración y la salud mental. Su segundo álbum, Joy as an Act of Resistance (2018), los catapultó al reconocimiento internacional con himnos como Danny Nedelko y Never Fight a Man With a Perm, consolidando su reputación como una banda que no teme incomodar ni emocionar.

Con Ultra Mono (2020), IDLES abrazaron una producción más pulida sin perder su filo combativo, mientras que Crawler (2021) mostró una faceta más introspectiva y experimental, explorando el trauma y la redención desde un enfoque casi cinematográfico. En Tangk (2024), producido por Nigel Godrich y Kenny Beats, la banda se atrevió con sonidos más melódicos y electrónicos, sin renunciar a su identidad provocadora. Paralelamente, han colaborado con artistas como Gorillaz, Florence + The Machine y Gang of Four, y han expandido su universo creativo hacia el cine y los videojuegos. En cada paso, IDLES ha demostrado que el arte puede ser un acto de resistencia, y que la rabia, cuando se canaliza con propósito, puede convertirse en comunidad.

