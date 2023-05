Joe Trohman vuelve a Fall Out Boy tras una pausa por su salud mental

Los fans de Fall Out Boy pueden respirar aliviados. Joe Trohman, el guitarrista y miembro original de la banda, ha anunciado su regreso oficial tras una pausa de varios meses por motivos de salud mental.

Trohman lo comunicó a través de su cuenta de Instagram el pasado domingo (29 de mayo), agradeciendo el apoyo de sus seguidores y compañeros durante su ausencia.

“Hola a todos, ¡estoy oficialmente de vuelta! Quiero agradecer a todos por el amor y el apoyo mientras me tomé un tiempo para enfocarme en mi cerebro y ponerme saludable para mi familia, mis amigos y yo mismo”, escribió en el post, que también incluía una imagen de él en el escenario.

“También quiero agradecer a Ben Young por dar un paso al frente y cubrir los conciertos que me perdí”, añadió. “Estoy emocionado de estar de vuelta en acción y no puedo esperar a veros a todos en la gira de este verano!”

Una decisión difícil

Trohman había anunciado su salida temporal de la banda en enero, confirmando a sus fans que se separaría de Pete Wentz y compañía debido a que su salud mental se había “deteriorado rápidamente” en los últimos años.

“Neil Young una vez aulló que es mejor quemarse que desvanecerse. Pero puedo decirles inequívocamente que quemarse es espantoso. Sin revelar todos los detalles, debo revelar que mi salud mental se ha deteriorado rápidamente en los últimos años”, escribió.

“Así que, para evitar desvanecerme y nunca volver, tomaré un descanso del trabajo que lamentablemente incluye alejarme de Fall Out Boy por un tiempo”, agregó. “Me duele tomar esta decisión, especialmente cuando estamos lanzando un nuevo álbum que me llena de gran orgullo (el pecado del que estoy más orgulloso)”.

Un nuevo disco y una gira mundial

La pausa de Trohman coincidió con el lanzamiento del octavo álbum de estudio de Fall Out Boy, So Much (For) Stardust, que salió en marzo bajo los sellos Fueled by Ramen y Elektra. Se trata del primer disco de la banda desde Mania, de 2018.

El álbum ha recibido críticas positivas por parte de la prensa especializada y ha alcanzado el puesto número 4 en la lista Billboard 200. Entre sus canciones destacan los sencillos The Last of the Real Ones, Church y The Phoenix.

Para celebrar el disco, Fall Out Boy inició una gira mundial que los llevará por varios países de América del Norte y Europa. La banda cuenta con el apoyo de Bring Me The Horizon en los shows estadounidenses y canadienses, y con PVRIS en los europeos.