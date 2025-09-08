Joff Oddie no participará en la gira norteamericana de Wolf Alice por su inminente paternidad

El guitarrista de Wolf Alice, Joff Oddie, ha anunciado que no participará en la próxima gira norteamericana de la banda debido al inminente nacimiento de su primer hijo. La noticia fue compartida por el propio músico el 8 de septiembre a través de la página oficial de Facebook del grupo, donde expresó: “Estoy triste por no estar con ustedes, pero los dejo en las capaces manos de John Victor, uno de mis guitarristas favoritos de todos los tiempos y un hombre encantador”.

John Victor, integrante de la banda británica Gengahr, será el encargado de sustituir a Oddie durante los once conciertos que Wolf Alice ofrecerá en Estados Unidos y Canadá a lo largo del mes de septiembre. La gira arranca el 10 de septiembre en el Buckhead Theatre de Atlanta y recorrerá ciudades como Washington D.C., Brooklyn, Montreal, Toronto y Austin.

Está gira marca el regreso de Wolf Alice a los escenarios tras el lanzamiento de su cuarto álbum, The Clearing, que ha sido recibidos con entusiasmo por crítica y público. La banda, ganadora del Mercury Prize, continuará su gira por Europa en noviembre y cerrará el año con siete fechas en Reino Unido e Irlanda, comenzando el 28 de noviembre en Manchester y finalizando el 10 de diciembre en Dublín.

La decisión de Oddie ha sido recibida con comprensión por parte de los fans, quienes han mostrado su apoyo en redes sociales. Mientras tanto, la banda promete mantener la energía intacta en cada show, con una formación renovada pero fiel a su esencia.

Wolf Alice: del folk acústico al rugido del Mercury Prize

Desde su formación en 2010 en el norte de Londres, Wolf Alice ha recorrido un camino musical tan versátil como audaz. Lo que comenzó como un dúo acústico entre Ellie Rowsell y Joff Oddie se transformó rápidamente en una banda de rock alternativo con tintes de shoegaze, noise pop y folk. Con la incorporación de Joel Amey (batería) y Theo Ellis (bajo), el grupo encontró su sonido característico: potente, emocional y siempre cambiante. Su primer EP, Blush (2013), y el siguiente, Creature Songs (2014), ya mostraban una mezcla de sensibilidad lírica y distorsión eléctrica que los diferenció en la escena británica.

Su debut discográfico llegó en 2015 con My Love Is Cool, un álbum que incluía himnos como Giant Peach y Bros, y que los catapultó a festivales internacionales. En 2017, Visions of a Life consolidó su estatus con una propuesta más oscura y ambiciosa, ganando el prestigioso Mercury Prize en 2018. Cuatro años después, Blue Weekend (2021) los llevó al número 1 en Reino Unido, con temas como The Last Man on Earth que mostraban una madurez sonora y narrativa. En 2025, han vuelto con The Clearing, su cuarto álbum, donde destacan el single Bloom Baby Bloom y una producción más pulida, grabada en Los Ángeles. A lo largo de su carrera, Wolf Alice ha demostrado que no hay etiquetas que los limiten: su evolución constante es su mayor sello de identidad.

