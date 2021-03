John Grant anuncia nuevo álbum “Boy From Michigan” y lanza nuevo single

El cantante y compositor estadounidense John Grant ha compartido los detalles sobre su nuevo trabajo, el álbum Boy From Michigan. Este nuevo disco, producido por Cate Le Bon, tiene como fecha de lanzamiento el próximo 25 de junio, y será a través de Bella Union. Las fechas de la gira por Reino Unido serán en otoño de este año.

El artista ha compartido tanto la noticia de este nuevo álbum como el primero de los singles que se incluirá en él, que da nombre al propio disco. Fue en 2018 cuando Grant publicó su anterior álbum Love is Magic.

“Descubrí la progresión de acordes en el estribillo de ‘Boy from Michigan’ en mi OB6 cuando estaba trabajando en ‘Love is Magic’, y aunque sabía que acabaría convirtiéndose en una canción, aún no sabía qué hacer con ella. A veces sabes que necesitas tomarte tu tiempo con ciertas ideas. La canción surgió de un momento que viví cuando tenía unos 11 años y estábamos a punto de mudarnos a Colorado desde Michigan; mi mejor amigo me advirtió sobre “el mundo de ahí fuera”, así que la canción trata de la transición de la infancia a la edad adulta, la sencillez y la inocencia de la infancia y el a menudo brusco despertar que se produce cuando uno pasa a la edad adulta“, comentaba Grant hablando sobre este nuevo single.

“También se trata de romantizar el pasado, lo que puede ser peligroso. No creo que uno pueda o deba vivir en el pasado, pero si lo ignoras, bueno, ya sabes. También tengo que decir que hay momentos en los que realmente revivo el aroma de la primavera temprana, cuando la nieve empieza a derretirse dejando ver la tierra húmeda que hay debajo. Es increíble”, comentó el vocalista y pianista.

El cantante de Michigan también habló de la colaboración con Cate Le Bon en el álbum: “Cate y yo somos personas con mucha fuerza de voluntad. Hacer un disco es difícil en un buen día. El estrés creciente de las elecciones estadounidenses y la pandemia empezaron a afectarnos a finales de julio y agosto del año pasado. A ratos fue un proceso muy estresante dadas las circunstancias, pero también estuvo lleno de muchos momentos increíbles y alegres”.

Os dejamos el single, y a continuación la tracklist completa del álbum:

01. Boy From Michigan

02. County Fair

03. The Rusty Bull

04. The Cruise Room

05. Mike And Julie

06. Best In Me

07. Rhetorical Figure

08. Just So You Know

09. Dandy Star

10. Your Portfolio

11. The Only Baby

12. Billy

El tour de Grant está programado para los próximos meses de septiembre y octubre, el pistoletazo de salida serán dos noches en el Alexandra Palace Theatre de Londres. Os dejamos las fechas:

Septiembre:



6 – Londres, Alexandra Palace Theatre

7 – Londres, Alexandra Palace Theatre

9 – Glasgow, Barrowland Ballroom

10 – Gateshead, Sage

11 – Liverpool, Grand Central Hall

14 – Sheffield, Octagon Centre

15 – Nottingham, Rock City

17 – Bexhill, De La Warr Pavilion

30 – Cambridge, Junction

Octubre:

1 – Coventry, Warwick Arts Centre

2 – Bath, The Forum

3 – Manchester, RNCM Theatre

5 – Cardiff, New Theatre

9 – Dublín, National Concert Hall