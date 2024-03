John Grant anuncia nuevo álbum y gira por Reino Unido y Europa

El aclamado cantautor John Grant ha revelado los detalles de su esperado sexto álbum, The Art Of The Lie, y ha lanzado el contagioso sencillo It’s A Bitch. Con un estilo electro-funk que invita a bailar, Grant ofrece una canción llena de diversión y juegos de palabras. El artista comenta: “Fue genial hacer este tema que trata simplemente de divertirse con palabras, sintetizadores y ritmos y líneas de bajo geniales”.

The Art Of The Lie promete ser una experiencia auditiva única, con Grant comparando su sonido con la banda sonora de Blade Runner de Vangelis, o como si John Carpenter fuera miembro de The Carpenters. El álbum, que se empezó a gestar en 2022 tras un encuentro con el productor Ivor Guest, estará disponible el 14 de junio a través de Bella Union.

Además, Grant ha anunciado una gira por el Reino Unido y Europa para octubre y noviembre, incluyendo paradas en ciudades como Londres, Glasgow y Berlín, pero que por el momento no tiene paradas previstas en España.

Con The Art Of The Lie, John Grant continúa explorando la música y el humor como formas de enfrentar los altibajos de la vida, ofreciendo a los fans una nueva capa de su arte multifacético.